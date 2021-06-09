Минобороны РФ в течение 2021 года построит шесть модульных городков на БАМе

Москва, 9 июня. Силами Минобороны России вдоль трассы Байкало-Амурской магистрали (БАМ) будет возведено шесть городков для военнослужащих, заявил глава МО РФ Сергей Шойгу.

Постройки блочно-модульного типа будут использованы строителями БАМа, отметил генерал армии Шойгу в ходе пленарного заседания Общественного совета при Министерстве обороны РФ.

По его словам, российские военнослужащие уже начали реконструкцию участка БАМ от станции Февральская до станции Улак протяженностью 339 километров, выполняя распоряжение президента РФ Владимира Путина.

Ранее Шойгу рассказал о подготовке ВС РФ к масштабным учениям «Запад-2021».