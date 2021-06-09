Организация «Наследие» нашла пропаганду фашизма в новой форме сборной Украины

Москва, 9 июня. Российская общественная организация «Наследие» считает, что украинцы не должны выступать на Евро-2020 в новой экипировке, ведь она содержит фашистскую символику.

Новое обмундирование национальной команды Украины для чемпионата Европы стало причиной громкого скандала. На форму нанесен контур границ страны, в состав которой включены Крым и ЛДНР. Кроме того, на футболке вышит лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Первая фраза написана на внешней стороне задней части воротника, а вторая на внутренней.

Российская общественная организация «Наследие» на своем официальном сайте опубликовала заявление с требованием запретить украинцам выступать в заявленной форме на Евро-2020.

В сообщении отмечается, что девизы, которые нанесены на экипировку являются символикой Украинской повстанческой армии (УПА1), которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ. В организации отметили, что для многонационального народа России, понесшего чудовищные потери в годы Великой Отечественной войны, этот лозунг может восприниматься как проявление фашизма.

Ранее в комментарии ФАН депутат Госдумы Геннадий Онищенко отметил, что России не стоит обращать внимания на подобный низкопробный троллинг со стороны Украины — как говорится, много чести.

1 Организация запрещена на территории РФ.