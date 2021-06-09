Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 июня 20:13
Адлерский стрелок признал вину в убийстве двух приставов
Депутат ЛО: Поселку Кузьмолово угрожает не радиация, а потеря двух третей бюджета
В Сети гадают, кто «слил» блогера Юрия Хованского
Путин отрицательно высказался об идее исключить русских из коренных народов Украины
Хуситы опубликуют фильм об операциях израильского «Моссада» в Йемене
Украина озадачена поиском не связанного с Россией артиста для Евровидения — 2022
Неизвестный расстрелял машину с людьми в центре Ростова
Звезда «Ривердейла» Мэделин Петш сыграет Галю в американском ремейке «Иронии судьбы»
Исторический поезд «Красная стрела» подготовили к юбилейному проезду
Ученые объяснили агрессию маленьких собак
Все новости

В Белоруссии посоветовали не беспокоиться за судьбу задержанного Протасевича

Политика
В Белоруссии посоветовали не беспокоиться за судьбу задержанного Протасевича
Global Look Press  /  facebook.com / pr0tez

Минск, 9 июня. Журналист Роман Протасевич может сменить застенки КГБ на место в уютном офисе. Об этом заявила руководитель Общественного центра законодательных инициатив Анна Канопацкая.

По ее словам, не стоит беспокоиться о судьбе задержанного Протасевича. Не исключено, что власти Белоруссии сменят гнев на милость.

«Через некоторое время Роман может оказаться в самом неожиданном месте и сменить жуткие застенки КГБ», — считает Канопацкая.

Экс-кандидат в президенты полагает, что Протасевич вскоре может стать заместителем главного редактора одного из белорусских интернет-ресурсов.

Журналист был задержан 23 мая в Минске после экстренной посадки самолета Ryanair. Его подозревают в попытке госпереворота в Белоруссии, сообщает Общественная служба новостей.

Ранее Роман Протасевич дал большое интервью белорусскому каналу. В ходе беседы он заявил, что оппозиционные проекты в республике финансирует Польша. Кроме того, ситуация может вызвать интерес правоохранительных органов Евросоюза.

Вернуться назад

Все новости / Политика / В Белоруссии посоветовали не беспокоиться за судьбу задержанного Протасевича
белоруссия канопацкая протасевич
Комментировать
Эксклюзив
Депутат ЛО: Поселку Кузьмолово угрожает не радиация, а потеря двух третей бюджета
Депутат ЛО: Поселку Кузьмолово угрожает не радиация, а потеря двух третей бюджета
Самое популярное
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Политика 162402 7 июня 2021
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Шоу-бизнес 72513 7 июня 2021
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 61132 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Армия 59843 8 июня 2021
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Японцы призвали власть отказаться от желания присоединить Курилы после речи Путина
Политика 55784 7 июня 2021
Японцы призвали власть отказаться от желания присоединить Курилы после речи Путина
Рейтинг@Mail.ru