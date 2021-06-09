В Белоруссии посоветовали не беспокоиться за судьбу задержанного Протасевича

Минск, 9 июня. Журналист Роман Протасевич может сменить застенки КГБ на место в уютном офисе. Об этом заявила руководитель Общественного центра законодательных инициатив Анна Канопацкая.

По ее словам, не стоит беспокоиться о судьбе задержанного Протасевича. Не исключено, что власти Белоруссии сменят гнев на милость.

«Через некоторое время Роман может оказаться в самом неожиданном месте и сменить жуткие застенки КГБ», — считает Канопацкая.

Экс-кандидат в президенты полагает, что Протасевич вскоре может стать заместителем главного редактора одного из белорусских интернет-ресурсов.

Журналист был задержан 23 мая в Минске после экстренной посадки самолета Ryanair. Его подозревают в попытке госпереворота в Белоруссии, сообщает Общественная служба новостей.

Ранее Роман Протасевич дал большое интервью белорусскому каналу. В ходе беседы он заявил, что оппозиционные проекты в республике финансирует Польша. Кроме того, ситуация может вызвать интерес правоохранительных органов Евросоюза.