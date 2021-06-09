Шойгу: около 93% военнослужащих ВС РФ прошли вакцинацию от COVID-19

Москва, 9 июня. Вакцинацию от коронавируса прошли почти 93% российских военнослужащих и членов их семей. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

По словам министра, это позволило оборонному ведомству не допустить критических показателей по заболеваемости и летальности. Шойгу отметил, что вакцинированы военнослужащие всех элементов стратегических ядерных сил, включая подразделения спецназа, подводный флот, наземную и авиационную составляющие.

Глава Минобороны РФ также подчеркнул, что все мероприятия военного ведомства проходят с соблюдением необходимых мер профилактики коронавирусной инфекции.

Ранее Сергей Шойгу заявил, что оборонное ведомство планирует провести серию подготовительных учений, которые будут предварять масштабные маневры «Запад-2021».