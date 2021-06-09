Грызлов заявил об «управляемом характере» обстрелов Донбасса со стороны ВСУ

Москва, 9 июня. Обстрелы республик Донбасса со стороны Вооруженных сил Украины носят «управляемый характер». Об этом заявил полпред России на переговорах в Минске Борис Грызлов.

По его словам, во время последней встречи Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе обстрелов территорий ДНР и ЛНР со стороны Украины практически не было.

«Очевидно, что украинские обстрелы носят не стихийный, а вполне управляемый характер, и обострения на линии соприкосновения возникают с учетом политических процессов на Украине и вокруг нее», — пояснил Грызлов.

Он также добавил, что Украина продолжает саботировать выполнение Минских соглашений, которые предполагают взаимодействие с представителями республик Донбасса. Тем самым Киев заводит в тупик урегулирование конфликта.