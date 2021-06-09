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Премию за сообщения об ошибке в продуктах «Яндекс» повысили до 750 тысяч рублей

Технологии
Премию за сообщения об ошибке в продуктах «Яндекс» повысили до 750 тысяч рублей
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 9 июня. Компания «Яндекс» заплатит до 750 тыс. рублей за сообщения об уязвимости в своих продуктах по программе «Охота за ошибками».

Премии получают «этичные хакеры». Специалисты по компьютерной безопасности находят уязвимости и сообщают об этом специалистам «Яндекса», которые уже почти десять лет ведут «Охоту за ошибками». Теперь награды стали больше, а условия — прозрачнее. За сообщение об уязвимости можно получить до 750 тыс. рублей.

После сообщения об ошибке «Яндекс» проводит небольшое расследование, чтобы подтвердить наличие уязвимости и проверить ее опасность. Программа «Охота за ошибками» имеет собственную службу поддержки, куда можно обратиться в случае возникновения различных вопросов.

«Яндекс» продолжает развиваться. Компания в ближайшее время планирует запустить сервис «Зелибоба» для составления текстов и предложений. При этом можно будет задать необходимую стилистику и параметры.

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яндекс премия ошибки
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