США, Великобритания и Норвегия выступили в качестве гарантов мира в Судане

Хартум, 9 июня. Страны международной «тройки» (США, Великобритания и Норвегия) поставили подписи на Джубинском мирном соглашении, заключенном между суданским правительством и вооруженными движениями 3 октября 2020 года.

Три государства выступили таким образом в качестве гарантов и свидетелей реализации договора, призвав переходные власти восточноафриканской страны незамедлительно выполнить все его положения в соответствии с согласованными графиками, и, в первую очередь, статью о формировании законодательного совета.

Церемония подписания прошла в Хартуме в рамках заседания Международного высшего комитета по оценке и мониторингу, предусмотренного в тексте мирного соглашения.

Правительство Судана на данный момент осуществило только один пункт Джубинского договора, касающийся разделения власти. Те же, в которых говорится о системе правосудия переходного периода, мерах безопасности и защите гражданского населения в регионе Дарфур, как ожидается, реализуются позднее.

Выступая 8 июня на церемонии, лидеры вооруженных групп призвали международную «тройку» поддержать и спасти Джубинский договор. Подписи стран «тройки» на документе гарантируют финансирование мирного соглашения, которое сталкивается с нехваткой средств для осуществления пунктов о мерах безопасности.

«Мы настоятельно призываем принять незамедлительные меры для полного выполнения согласованных графиков, содержащихся в Конституционном документе и мирном соглашении, и соблюдать их сроки, касающиеся создания ключевых институтов власти, таких как законодательный совет», — говорится в совместном заявлении США, Великобритании и Норвегии.

Страны «тройки» указали на необходимость активизировать усилия по выполнению основных положений соглашения, включая формирование объединенных вооруженных сил и создание механизма наблюдения за прекращением огня.

Джубинский документ предусматривает создание объединенной армии в составе 12 000 человек, половина из которых — служащие регулярных войск, а другая половина представлена бойцами Суданского революционного фронта (СРФ) после их интеграции в вооруженные силы.

В заявлении «тройки» содержится также призыв к необходимости привлечения к ответственности за преступления, включая сексуальное насилие, совершенные в зонах вооруженных конфликтов, в целях укрепления верховенства закона и защиты гражданских лиц.

«Страны «тройки» подтверждают свою поддержку Судана и его народа всякий раз, когда достигается прогресс в выполнении мирного соглашения», — добавлено в совместном заявлении.

Церемония подписания проходила в присутствии первого заместителя председателя Переходного суверенного совета Мухаммада Хамдана Дагло, премьер-министра Абдаллы Хамдока, лидеров вооруженных движений — участников мирного процесса, а также представителей дипломатических миссий и учреждений ООН.

Выступая на церемонии, глава правительства заявил, что переходные власти работают над формированием совместных сил защиты в Дарфуре и созданием законодательного совета, указав, что вопросы мира являются приоритетными в его политике.

«Мирное соглашение — это не сделка по разделу богатства и власти. Это длительный процесс, который является одним из средств достижения всеобъемлющего и прочного мира», — добавил Хамдок.

Он приветствовал выступление стран «тройки» в качестве свидетелей, подчеркнув, что данный шаг поспособствует успеху процесса выполнения мирного соглашения.