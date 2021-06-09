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Глава РФС раскрыл детали письма в УЕФА по поводу украинской формы

Спорт
Глава РФС раскрыл детали письма в УЕФА по поводу украинской формы
wikipedia.org  /  Gazprom Neft, CC BY-SA 3.0

Москва, 9 июня. Российский футбольный союз (РФС) видит в экипировке сборной Украины политический посыл, заявил глава организации Александр Дюков.

РФС направил письмо в адрес УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) по поводу украинской формы. Российская сторона отметила, что эта экипировка не соответствует принципам футбола и регламенту ассоциации.

«Посылы, которые заложены в дизайн формы, призывают к расколу, и это противоречит основным принципам европейского футбола», — отметил Дюков.

Он считает, что ответ от УЕФА будет получен в ближайшее время. Новая форма сборной Украины с изображением Крыма возмутила многих болельщиков футбола. Фанаты считают, что международные чемпионаты нельзя увязывать с политикой, поскольку от этого, в первую очередь, страдают сами спортсмены.

Ранее новость об экипировке украинцев с лозунгом «Героям слава!» вызвала критику на Западе. Читатели издания Le Figaro напомнили, что с этими кричалками ассоциируются коллаборационисты нацистского Вермахта. А болгарские болельщики пошутили, что Крым может быть украинским только на спортивной форме.

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рфс дюков евро-2020
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