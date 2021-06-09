Россия приложит максимум усилий, чтобы избежать обострения отношений с США

Москва, 9 июня. Россия готова приложить все силы для предотвращения нового витка напряженности в отношениях с США. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

В преддверии встречи президента России Владимира Путина с американским лидером Джозефом Байденом информационная повестка между странами продолжает набирать внушительные обороты. В этом случае Москве важно осознавать, что позиция государства была услышана иностранными партнерами.

Ранее Рябков заявил, что не верит в перезагрузку отношений России и США. По его словам, в настоящее время необходимо заниматься конкретными делами.