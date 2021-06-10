Анатолий Вассерман: Третий демографический переход — ещё не преодолённая катастрофа

Пользователь Живого Журнала polyarush1 написал мне:

«Недавно наткнулся на сайт deagel.com, который, как я понял, занимается продажей вооружения странам. Там есть страница Сountries, где находим информацию о большинстве стран мира, с указанием численности населения, ВВП, военных расходов и т. д. Там же я нашёл рубрику Forecast, т.е. прогнозы по странам. После того, как я зашел туда и задал прогноз на 2025 год, моё внимание привлекла рубрика «численность населения», где по большинству стран прогнозируется спад, а по некоторым странам — просто недопустимо большой! Сейчас на сайте страницу Forecast убрали, но через программу Wayback Machine можно найти удалённый контент. Вот он: List of Countries Forecast 2025. Обратите внимание на данные по США и Англии, Ирландии, да и прочим развитым странам. Проверьте всё, и, если это достойно внимания, сделайте видео с комментариями. Буду благодарен за отзыв».

Я ответил, что видео вряд ли получится, но статью написать постараюсь. И там же указал ключевые тезисы того, что здесь излагаю развёрнуто.

Указанный polyarush1 спад называют третьим демографическим переходом.

Федеральное агентство новостей /

Первый переход происходит, когда до какой-то страны добираются хотя бы простейшие методы гигиены, санитарии, медицины массовых заболеваний. Они резко сокращают смертность — особенно детскую. Рождаемость же на протяжении поколения, а то и двух, остаётся прежней — рассчитанной на то, чтобы в среднем не менее одного ребёнка на каждого взрослого доживали до рождения собственных детей. В результате население стремительно растёт.

У нас любят цитировать прогноз Дмитрия Ивановича Менделеева о полумиллиарде жителей России уже к середине XX века. Но забывают, что сам великий систематизатор (мы знаем в основном о проведенной им систематизации химических элементов, но столь же серьёзные работы он провёл по десяткам других серьёзных проблем) оговорил: такое возможно, только если сохранятся все нынешние обстоятельства жизни страны — но понятно, что за полвека многое изменится. Так что прогноз не сбылся не потому, что некие злокозненные силы (то ли коммунисты, то ли масоны) разрушили страну и народ, а потому, что всё в нашей жизни переменилось по сравнению с рубежом XIX–XX веков.

Второй демографический переход наступает, когда большинство народа осознаёт: детям почти ничего не угрожает, и до своих детей они доживут почти все. Соответственно нет надобности рожать десятерых, чтобы выжили двое. И деторождение спадает до уровня, обеспечивающего плавный, а не бурный рост: в среднем два с половиной ребёнка на семью (не два, поскольку и бездетные семьи случаются, и кто-то из детей всё же может погибнуть).

pixabay.com / MirelaSchenk

В рамках второго перехода тоже случаются всплески рождаемости: например, в Соединённых Государствах Америки (имеются в виду США. — Прим. ФАН) 1950‑е годы известны как бэби-бум — нормой стала трёхдетная семья, да и четверо–пятеро детей оказались далеко не редким исключением. Но всё же обычно рост куда меньше.

Третий демографический переход — обвал рождаемости куда ниже нужной для простого воспроизводства, не говоря уж о росте населения — начался во многих странах ещё в конце прошлого тысячелетия. Западную Европу он постиг вскоре после волны бунтов 1968 года. В России уже в позднебрежневские (примерно вторая половина 1970-х. — Прим. ФАН) времена росло только население среднеазиатских — Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана — и закавказских — Азербайджана, Армении, Грузии — республик да, если мне склероз не изменяет, Молдавии, а три русские республики — Российская Федерация, Украина, Белоруссия — и три прибалтийские — Латвия, Литва, Эстония — пополнялись только понаехавшими с юга. Сейчас и в СГА (имеются в виду США. — Прим. ФАН) белые англосаксонские протестанты уже в явном меньшинстве среди молодёжи, зато латиноамериканцы опережают негров не только благодаря иммиграции, но и по числу детей на одну семью.

Причины третьего перехода не столь очевидны, как первых двух. Но по меньшей мере две почти независимые причины уже отмечены.

Федеральное агентство новостей /

Вышеупомянутый бэби-бум в СГА порождён прежде всего тем, что в 1950‑х и начале 1960‑х средний работающий американец мог на свою зарплату содержать жену, троих детей и достаточное для них всех жильё. Но ещё Карл Хайнрихович Маркс указал: по мере роста технической оснащённости рабочих мест норма прибыли — среднее по всем производствам отношение прибыли к общим затратам — падает. Попытки преодолеть эту закономерность приводят к повышению нормы прибавочной стоимости — отношения прибыли к фонду заработной платы — путём снижения этого самого фонда. Цена рабочей силы падает. Сейчас женщины работают в среднем немногим меньше мужчин, ибо те не всегда в состоянии содержать даже самих себя. Это сокращает возможности ухода за детьми настолько, что многие вынуждены вовсе отказываться от продолжения рода.

В отсутствие столь жёстких экономических ограничений ярче проявляется вторая причина. Потенциал человека весьма разнообразен, и лишь малая его часть связана с продолжением рода. Люди естественным образом стремятся использовать весь спектр своих возможностей. Но если хочешь сделать полноценную карьеру в любой специальности, приходится сосредоточивать на ней все свои ресурсы — прежде всего всё своё время. В частности, откладывать деторождение. При всех успехах медицины возраст, когда оно не вызывает затруднений, ограничен. Рано или поздно врачи сообщат, что генерация сперматозоидов или созревание яйцеклеток практически невозможны. Не говоря уж о том, что задолго до столь грустного диагноза повреждения в генетическом материале или механизмах его преобразования в фенотип — совокупность внешних проявлений внутренних задатков — могут привести к труднопоправимым отклонениям ребёнка за приемлемый для его здоровья диапазон свойств.

Федеральное агентство новостей /

Первую из упомянутых причин — экономическую — пытаются преодолеть экономическими же средствами. В нашей стране известнее прочих оплачиваемый отпуск по уходу за ребёнком (на протяжении большей части советской эпохи восемь недель до предполагаемого срока родов и восемь недель — а под конец эпохи от года до трёх — после фактических родов) и материнский капитал (если мне склероз не изменяет, впервые появившийся во Франции ещё при президенте де Голле). Но анализ накопленного (в том числе зарубежного) опыта показывает: материнский капитал в основном смещает деторождение к более раннему возрасту (что несомненно полезно с физиологической точки зрения), но крайне редко способствует повышению среднего числа детей (в связи с чем многие специалисты рекомендуют особо высоко оплачивать рождение именно третьего ребёнка), а оплачиваемый отпуск выбивает женщину из профессионального роста, особенно в специальностях, где новые методы деятельности появляются достаточно быстро, и тем самым обостряет действие второй причины — стремления к самореализации. А уж как с нею справиться — вовсе неведомо: человек, распробовавший вкус самосовершенствования (по моему опыту и опыту множества моих коллег — едва ли не лучший вкус в мире), редко соглашается ограничиться одним направлением — даже столь поощряемым всею мировой историей, как рождение и воспитание следующих поколений.

Надеюсь, коллективный разум рано или поздно нащупает способы преодоления обеих рассмотренных причин третьего демографического перехода. Правда, тогда скорее всего проявятся ещё многие причины его, незаметные на фоне первых двух. И когда он прекратится — не берусь даже гадать. Не зря демографы — скорее интуитивно, нежели логически — сошлись на прогнозе: на Земле вряд ли будет одновременно жить более 15–20 миллиардов человек (а такому числу можно уже существующими технологиями много веков подряд обеспечивать уровень жизни, характерный сейчас для так называемого золотого миллиарда). Надежду на новый рост, сопоставимый по скорости с первым демографическим переводом, даёт разве что теоретическая возможность создания технологий сверхсветовых перемещений с последующим освоением по меньшей мере нескольких тысяч галактик. Боюсь, не доживу.