Шойгу рассказал о подготовке к предстоящим учениям «Запад-2021»

Москва, 9 июня. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ведомство планирует провести серию подготовительных учений, которые будут предварять масштабные маневры «Запад-2021».

По его словам, до начала учений «Запад-2021» запланировано большое количество мероприятий боевой подготовки.

«До этого у нас пройдет целая серия подготовительных учений, которые сопровождают любые крупные учения такого плана», — сказал Шойгу.

Министр также напомнил, что ранее в Вооруженных силах РФ прошли контрольные внезапные проверки боеготовности. Шойгу выразил недоумение в связи с тем, что маневры российских военных «напугали западных соседей». Шойгу напомнил, что все мероприятия проводились планово и в соответствии с международными договоренностями.