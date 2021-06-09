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Шойгу рассказал о подготовке к предстоящим учениям «Запад-2021»

Армия
Шойгу рассказал о подготовке к предстоящим учениям «Запад-2021»
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 9 июня. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ведомство планирует провести серию подготовительных учений, которые будут предварять масштабные маневры «Запад-2021».

По его словам, до начала учений «Запад-2021» запланировано большое количество мероприятий боевой подготовки.

«До этого у нас пройдет целая серия подготовительных учений, которые сопровождают любые крупные учения такого плана», — сказал Шойгу.

Министр также напомнил, что ранее в Вооруженных силах РФ прошли контрольные внезапные проверки боеготовности. Шойгу выразил недоумение в связи с тем, что маневры российских военных «напугали западных соседей». Шойгу напомнил, что все мероприятия проводились планово и в соответствии с международными договоренностями.

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россия шойгу учения
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