Переговоры полевых командиров ДНР были обнародованы в суде по делу рейса MH17

Амстердам, 9 июня. Суд по делу о крушении малайзийского Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе в 2014 году принял решение обнародовать записи переговоров полевых командиров ДНР.

Как отмечается, в данных записях идет речь о транспортировке зенитного ракетного комплекса «Бук» в тот день, когда был сбит малайзийский самолет. Также было заявлено, что подлинность переговоров подтвердили сами участники, однако некоторые их них отметили, что их реплики были смонтированы.

Так, в суде были включены записи с разговорами начальника разведывательного подразделения ДНР Сергея Дубинского с заместителем командира батальона «Восток» Александром Семеновым и экс-министром обороны республики Игорем Гиркиным.

Стоит отметить, что ранее прокуратура Нидерландов отказалась комментировать слова свидетелей по делу о крушении Boeing. Подробности данного решения должен прояснить суд Нидерландов.