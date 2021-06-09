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Переговоры полевых командиров ДНР были обнародованы в суде по делу рейса MH17

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Общество
Переговоры полевых командиров ДНР были обнародованы в суде по делу рейса MH17
Prt Scr courtmh17.com

Амстердам, 9 июня. Суд по делу о крушении малайзийского Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе в 2014 году принял решение обнародовать записи переговоров полевых командиров ДНР.

Как отмечается, в данных записях идет речь о транспортировке зенитного ракетного комплекса «Бук» в тот день, когда был сбит малайзийский самолет. Также было заявлено, что подлинность переговоров подтвердили сами участники, однако некоторые их них отметили, что их реплики были смонтированы.

Так, в суде были включены записи с разговорами начальника разведывательного подразделения ДНР Сергея Дубинского с заместителем командира батальона «Восток» Александром Семеновым и экс-министром обороны республики Игорем Гиркиным.

Стоит отметить, что ранее прокуратура Нидерландов отказалась комментировать слова свидетелей по делу о крушении Boeing. Подробности данного решения должен прояснить суд Нидерландов.

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днр донбасс суд mh17
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