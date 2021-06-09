Финал конкурса «Мастера гостеприимства» стартовал в Нижнем Новгороде

В заключительном этапе конкурса «Мастера гостеприимства» свои проекты в туристической сфере представят около 200 конкурсантов более, чем из 60 регионов.

Всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства» близится к завершению. Сегодня в Нижнем Новгороде состоялось торжественное открытие финала состязаний. Они продлятся два дня. Около двухсот конкурсантов защитят свои работы перед жюри, решат поставленные региональные задачи.

«У нас сейчас разрабатываются концепции по пяти районам, этих подгрупп довольно много, все идеи останутся у нас. Они будут оцениваться и анализироваться. И по итогу будут приниматься решения по развитию этих туристических направлений», — рассказал эксперт конкурса Степан Петушин.

Все проекты связаны с развитием туризма в России. Каждый из участников должен хорошо понимать, как устроена эта отрасль и что нужно сделать, чтобы улучшить индустрию. Эта тема стала особенно актуальна сегодня, в постпандемийный период.

«Мы, мне кажется, в этом году точно станем центром притяжения. Уже становимся. У нас очень большой рост туристического потока. И то, что приехали 200 профессионалов, мастеров в этой сферы из 63 регионов — очень здорово», — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Конкурс «Мастера гостеприимства» — проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». Он проходит уже во второй раз. За два сезона на конкурс поступило около 50 тысяч заявок. Полуфиналы в 2021 году прошли сразу в нескольких городах: Краснодаре, Мурманске, Калуге и других. Был и онлайн-формат.

«Как круги по воде начали расходиться результаты этого конкурса. Наших победителей, финалистов начали приглашать на стажировки, на работу иногда даже с полуфиналов. Губернаторы тех регионов, где проходили конкурсы, не дожидаясь финала, не дожидаясь экспертной оценки тех или иных проектов, уже были заинтересованы реализовать их у себя», — отметил заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков.

Победителей конкурса определят уже завтра, 10 июня. Они получат призы в специальных номинациях: «Новые подходы к образованию в сфере туризма», «Доступные путешествия для особенных туристов», «Развитие арктического туризма» и многое другое. Именитые рестораторы, управленцы в сфере гостеприимства станут наставниками лауреатов. Они смогут поучаствовать в образовательных программах, получат приглашения на стажировки и работу в ведущие компании, а также гранты на воплощение идей.