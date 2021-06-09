Петербурженка обратилась в суд из-за мата в песне Шнурова «В Питере — пить»

Санкт-Петербург, 9 июня. Жительница Петербурга обратилась в суд с иском из-за нецензурной лексики в песне группы «Ленинград» Сергея Шнурова «В Питере — пить».

Петербурженка послушала песню по подписке сервиса «ВКонтакте», поэтому подала иск как на Шнурова, так и на социальную сеть. Как уточнили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы, женщина ознакомилась с треком, содержащим матерные выражения, 8 июня.

«В данном произведении содержатся два бранных выражения. Одно из них употребляется четыре раза, второе — один», — говорится в сообщении.

По мнению жительницы Петербурга, ответчики нарушили закон «О защите прав потребителей». Сергей Шнуров создал некачественную музыкальную продукцию, а ООО «ВКонтакте» предоставило этот негодный контент, уверена женщина.

Истица хочет, чтобы суд разобрался, были ли в этом случае нарушены ее права как потребителя услуги. Кроме того, она планирует взыскать по 1 тысяче рублей как с лидера «Ленинграда», так и с социальной сети. Иск петербурженки пока не принят судом к производству.

В начале июня Сергей Шнуров стал отцом в третий раз. Из-за родов его жены Ольги Абрамовой музыканту пришлось срочно покинуть Петербургский международный экономический форум.