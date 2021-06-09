Скриншоты из новой Battlefield утекли в Сеть

Москва, 9 июня. Пользователь социальной сети Twitter опубликовал арт-обложку и скриншоты новой версии видеоигр в жанре тактико-стратегического шутера Battlefield.

В посте сказано, что это утечка. Изображения раньше времени оказались на платформе цифровой дистрибуции компании Electronic — ArtOrigin. К тому же первые скриншоты шутера появились на ресурсе Reddit. Еще пользователи заметили новые изображения на страницах Battlefield V и Battlefield 1.

We're really getting a new COD, Battlefield, and Halo in the same year. ???? pic.twitter.com/nNKzrOHGTX — Okami (@Okami13_) February 10, 2021

Обновленная игра получит название Battlefield 2042. Ее действие развернется в недалеком будущем. В основу сюжета лег военный конфликт между двумя государствами. Пользователям предложат кастомизировать оружие, транспорт и различные гаджеты.

В Сети появился исходный код Cyberpunk 2077. Его обнародовали хакеры, которые взломали серверы CD Projekt RED. Они также выставили на продажу набор средств разработки Software Development Kit (SDK) приставок Sony, Microsoft и Nintendo.