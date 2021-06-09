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09 июня 18:43
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:42
Экономика
Дилеры Chevrolet в России начали принимать заявки на новый внедорожник Tahoe
18:41
Общество
Метро в Петербурге будет работать всю ночь в день проведения «Алых парусов»
18:41
Армия
В ОДКБ предупредили о разрушении системы контроля над вооружениями из-за разрыва ДОН
18:40
Общество
Переговоры полевых командиров ДНР были обнародованы в суде по делу рейса MH17
18:34
Шоу-бизнес
Петербурженка обратилась в суд из-за мата в песне Шнурова «В Питере — пить»
18:33
Спорт
Вратарь Илья Помазун продлил контракт с ЦСКА
18:32
США
Полиция Теннесси попала под шквал критики после убийства в школьном туалете
18:32
Технологии
Скриншоты из новой Battlefield утекли в Сеть
18:30
Политика
Москва продолжит обсуждать невыдачу виз с Вашингтоном
18:29
Общество
Минздрав Германии назвал дату введения цифрового сертификата вакцинации
18:28
Армия
Кулеба назвал политическим решение ФРГ не поставлять оружие Украине
18:28
Общество
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
18:27
Происшествия
Пьяный житель Приморья напал с ножом на бригаду медиков
18:26
Азия
Глобальные биржи криптовалют ищут способ наладить работу в Индии
18:25
Экономика
Московский рынок элитной аренды восстановился после коронавирусного спада
18:24
Экономика
«История ничему не учит»: мечты поляков о провале «СП-2» подняли на смех
18:24
Армия
В США объяснили, как С-500 сделают бесполезным новейший американский бомбардировщик
18:23
Видео
Путин дал старт запуску первой очереди Амурского ГПЗ. События дня
18:23
Общество
Переселение по программе реновации началось в Бутырском районе Москвы
18:23
Политика
Немецкий дипломат отметил проигрыш США по «Северному потоку — 2»
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Минздрав Германии назвал дату введения цифрового сертификата вакцинации

Общество
Минздрав Германии назвал дату введения цифрового сертификата вакцинации
pixabay.com

Берлин, 9 июня. Цифровой сертификат вакцинации будет доступен для жителей Германии уже через несколько дней, сообщил журналистам представитель Министерства здравоохранения ФРГ.

Жители Германии смогут воспользоваться электронным паспортом вакцинации уже 10 июня. Документ постепенно будет распространяться по стране. В конечном итоге он станет доступным как приложение для смартфона, добавили в здравоохранительном ведомстве.

«Более подробно о паспорте вакцинации расскажет глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан», — отметил представитель минздрава.

Европейский парламент утвердил введение в ЕС коронавирусного сертификата. Согласно предварительной информации, документ заработает уже в начале июля.

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фрг вакцинация коронавирус COVID-19
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