Минздрав Германии назвал дату введения цифрового сертификата вакцинации

Берлин, 9 июня. Цифровой сертификат вакцинации будет доступен для жителей Германии уже через несколько дней, сообщил журналистам представитель Министерства здравоохранения ФРГ.

Жители Германии смогут воспользоваться электронным паспортом вакцинации уже 10 июня. Документ постепенно будет распространяться по стране. В конечном итоге он станет доступным как приложение для смартфона, добавили в здравоохранительном ведомстве.

«Более подробно о паспорте вакцинации расскажет глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан», — отметил представитель минздрава.

Европейский парламент утвердил введение в ЕС коронавирусного сертификата. Согласно предварительной информации, документ заработает уже в начале июля.