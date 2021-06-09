Вратарь Илья Помазун продлил контракт с ЦСКА

Москва, 9 июня. Голкипер Илья Помазун продлил контракт со столичным футбольным клубом ЦСКА до 2026 года.

Пресс-служба ЦСКА на официальном сайте сообщила о продлении соглашения с 24-летним вратарем Ильей Помазуном. Новый контракт с голкипером рассчитан до окончания сезона-2025/26. В ЦСКА сообщили, что в течение ближайшего года Помазун на правах аренды будет играть в «Урале».

Вратарь уже выступал за клуб из Екатеринбурга в первой части сезона-2020/21. Он провел 17 матчей РПЛ, в которых пропустил 20 мячей. В пяти играх Помазун сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер поделился ожиданиями от выступления сборной России на Евро-2020. Команда Станислава Черчесова выступит на турнире в группе B.