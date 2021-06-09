Полиция Теннесси попала под шквал критики после убийства в школьном туалете

Ноксвилль, 9 июня. Сотрудники полицейского управления Ноксвилла застрелили афроамериканского подростка в школьном туалете, после чего пытались оправдаться, объявив его агрессором. Инициативная группа российского Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) объявила в своем Telegram-канале, что изучает данный случай полицейского насилия и готова оказать помощь семье Энтони Томпсона.

Афроамериканский подросток был застрелен 14 апреля 2021 года в ходе инцидента в средней школе города Ноксвилл, штат Теннесси. Одна из сотрудниц школы по фамилии Перкинс вызвала полицию, заявив, что у 17-летнего Томпсона в туалете спрятан пистолет. Когда полиция обнаружила юношу, завязалась драка, в ходе которой один из офицеров получил огнестрельное ранение, а молодой человек был застрелен.

По словам полицейских, подросток оказал вооруженное сопротивление, — однако через несколько дней после инцидента центральное бюро расследований штата Теннесси опубликовало отчет, из которого следовало, что пуля, поразившая офицера, была выпущена не из пистолета школьника.

Смерть Томпсона вызвала шквал критики со стороны местных — представители афроамериканского сообщества в Ноксвилле уверены, что полицейские застрелили 17-летнего юношу, поскольку относились к нему как к «черному бандиту» и не пытались безопасно задержать его.

#BadCopsNews:

While Killing Student In High School Bathroom, #BadCop Also Shoots Fellow Officer:: Knoxville, TN. Officer Jonathon Clabough Shot & Killed 17yo Anthony Thompson Jr & Wounded Officer Adam Willson No Charges↷https://t.co/7zdNeGqSMh

/#OpResistance pic.twitter.com/LKvEur2ldR — AnonymousBC???? (@AnonymousBC1) April 22, 2021

«И снова, когда убивают чернокожего человека, в данном случае чернокожего ребенка, полиция быстро предлагает интерпретацию фактов, чтобы оправдать убийство», — заявил адвокат семьи Томпсона.

Массу вопросов вызвал также режим безопасности в школе, где произошел инцидент, — неясно, как подросток смог пронести в туалет заряженный пистолет с дополнительным магазином. Жители Ноксвилла провели несколько демонстраций с требованиями честного расследования и суда над застрелившим юношу офицером полиции Джонатаном Клабоу. Очевидцы утверждают, что прикрепленный к школе сотрудник полиции Адам Уилсон был ранен другим офицером после того как пуля из пистолета Томпсона попала в мусорную корзину.

Knoxville’s NAACP branch joins the collection of voices demanding

the DA to release police body cam video that shows how 17 y/o Anthony Thompson Jr. was killed inside his high school last week.



A growing memorial sits outside Austin-East Magnet. pic.twitter.com/NTdOxOD68F — Gwendolyn Ducre (@GwendolynGabs) April 20, 2021

Позже двум из четверых принимавших участие в задержании разрешили вернуться к своим обязанностям.

Инициативная группа Фонда борьбы с репрессиями считает инцидент в школе Ноксвилла случаем полицейского произвола и заявил о готовности оказать необходимую юридическую помощь членам семьи Томпсона. Правозащитники ФБР направили запросы по данному делу президенту Джо Байдену и генпрокурору Меррику Гарланду.

Фонд борьбы с репрессиями был создан при содействии российского бизнесмена Евгения Пригожина как некоммерческая правозащитная организация. Цель Фонда — оказывать помощь активистам по всему миру, которые борются с полицейским произволом, а также семьям тех, кто пострадал от действий полиции.