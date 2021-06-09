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09 июня 18:44
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новостей
18:42
Экономика
Дилеры Chevrolet в России начали принимать заявки на новый внедорожник Tahoe
18:41
Общество
Метро в Петербурге будет работать всю ночь в день проведения «Алых парусов»
18:41
Армия
В ОДКБ предупредили о разрушении системы контроля над вооружениями из-за разрыва ДОН
18:40
Общество
Переговоры полевых командиров ДНР были обнародованы в суде по делу рейса MH17
18:34
Шоу-бизнес
Петербурженка обратилась в суд из-за мата в песне Шнурова «В Питере — пить»
18:33
Спорт
Вратарь Илья Помазун продлил контракт с ЦСКА
18:32
США
Полиция Теннесси попала под шквал критики после убийства в школьном туалете
18:32
Технологии
Скриншоты из новой Battlefield утекли в Сеть
18:30
Политика
Москва продолжит обсуждать невыдачу виз с Вашингтоном
18:29
Общество
Минздрав Германии назвал дату введения цифрового сертификата вакцинации
18:28
Армия
Кулеба назвал политическим решение ФРГ не поставлять оружие Украине
18:28
Общество
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
18:27
Происшествия
Пьяный житель Приморья напал с ножом на бригаду медиков
18:26
Азия
Глобальные биржи криптовалют ищут способ наладить работу в Индии
18:25
Экономика
Московский рынок элитной аренды восстановился после коронавирусного спада
18:24
Экономика
«История ничему не учит»: мечты поляков о провале «СП-2» подняли на смех
18:24
Армия
В США объяснили, как С-500 сделают бесполезным новейший американский бомбардировщик
18:23
Видео
Путин дал старт запуску первой очереди Амурского ГПЗ. События дня
18:23
Общество
Переселение по программе реновации началось в Бутырском районе Москвы
18:23
Политика
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Полиция Теннесси попала под шквал критики после убийства в школьном туалете

США
Полиция Теннесси попала под шквал критики после убийства в школьном туалете
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Ноксвилль, 9 июня. Сотрудники полицейского управления Ноксвилла застрелили афроамериканского подростка в школьном туалете, после чего пытались оправдаться, объявив его агрессором. Инициативная группа российского Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) объявила в своем Telegram-канале, что изучает данный случай полицейского насилия и готова оказать помощь семье Энтони Томпсона.

Афроамериканский подросток был застрелен 14 апреля 2021 года в ходе инцидента в средней школе города Ноксвилл, штат Теннесси. Одна из сотрудниц школы по фамилии Перкинс вызвала полицию, заявив, что у 17-летнего Томпсона в туалете спрятан пистолет. Когда полиция обнаружила юношу, завязалась драка, в ходе которой один из офицеров получил огнестрельное ранение, а молодой человек был застрелен.

По словам полицейских, подросток оказал вооруженное сопротивление, — однако через несколько дней после инцидента центральное бюро расследований штата Теннесси опубликовало отчет, из которого следовало, что пуля, поразившая офицера, была выпущена не из пистолета школьника.

Смерть Томпсона вызвала шквал критики со стороны местных — представители афроамериканского сообщества в Ноксвилле уверены, что полицейские застрелили 17-летнего юношу, поскольку относились к нему как к «черному бандиту» и не пытались безопасно задержать его.

«И снова, когда убивают чернокожего человека, в данном случае чернокожего ребенка, полиция быстро предлагает интерпретацию фактов, чтобы оправдать убийство», — заявил адвокат семьи Томпсона.

Массу вопросов вызвал также режим безопасности в школе, где произошел инцидент, — неясно, как подросток смог пронести в туалет заряженный пистолет с дополнительным магазином. Жители Ноксвилла провели несколько демонстраций с требованиями честного расследования и суда над застрелившим юношу офицером полиции Джонатаном Клабоу. Очевидцы утверждают, что прикрепленный к школе сотрудник полиции Адам Уилсон был ранен другим офицером после того как пуля из пистолета Томпсона попала в мусорную корзину.

Позже двум из четверых принимавших участие в задержании разрешили вернуться к своим обязанностям.

Инициативная группа Фонда борьбы с репрессиями считает инцидент в школе Ноксвилла случаем полицейского произвола и заявил о готовности оказать необходимую юридическую помощь членам семьи Томпсона. Правозащитники ФБР направили запросы по данному делу президенту Джо Байдену и генпрокурору Меррику Гарланду.

Фонд борьбы с репрессиями был создан при содействии российского бизнесмена Евгения Пригожина как некоммерческая правозащитная организация. Цель Фонда — оказывать помощь активистам по всему миру, которые борются с полицейским произволом, а также семьям тех, кто пострадал от действий полиции.

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Все новости / США / Полиция Теннесси попала под шквал критики после убийства в школьном туалете
сша ноксвилл фонд борьбы с репрессиями
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