Полиция Теннесси попала под шквал критики после убийства в школьном туалете

Ноксвилль, 9 июня. Сотрудники полицейского управления Ноксвилла застрелили афроамериканского подростка в школьном туалете, после чего пытались оправдаться, объявив его агрессором. Инициативная группа российского Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) объявила в своем Telegram-канале, что изучает данный случай полицейского насилия и готова оказать помощь семье Энтони Томпсона.

Афроамериканский подросток был застрелен 14 апреля 2021 года в ходе инцидента в средней школе города Ноксвилл, штат Теннесси. Одна из сотрудниц школы по фамилии Перкинс вызвала полицию, заявив, что у 17-летнего Томпсона в туалете спрятан пистолет. Когда полиция обнаружила юношу, завязалась драка, в ходе которой один из офицеров получил огнестрельное ранение, а молодой человек был застрелен.

По словам полицейских, подросток оказал вооруженное сопротивление, — однако через несколько дней после инцидента центральное бюро расследований штата Теннесси опубликовало отчет, из которого следовало, что пуля, поразившая офицера, была выпущена не из пистолета школьника.

Смерть Томпсона вызвала шквал критики со стороны местных — представители афроамериканского сообщества в Ноксвилле уверены, что полицейские застрелили 17-летнего юношу, поскольку относились к нему как к «черному бандиту» и не пытались безопасно задержать его.

#BadCopsNews : While Killing Student In High School Bathroom, #BadCop Also Shoots Fellow Officer:: Knoxville, TN. Officer Jonathon Clabough Shot & Killed 17yo Anthony Thompson Jr & Wounded Officer Adam Willson No Charges↷ https://t.co/7zdNeGqSMh / #OpResistance pic.twitter.com/LKvEur2ldR

Массу вопросов вызвал также режим безопасности в школе, где произошел инцидент, — неясно, как подросток смог пронести в туалет заряженный пистолет с дополнительным магазином. Жители Ноксвилла провели несколько демонстраций с требованиями честного расследования и суда над застрелившим юношу офицером полиции Джонатаном Клабоу. Очевидцы утверждают, что прикрепленный к школе сотрудник полиции Адам Уилсон был ранен другим офицером после того как пуля из пистолета Томпсона попала в мусорную корзину.

Knoxville’s NAACP branch joins the collection of voices demanding

the DA to release police body cam video that shows how 17 y/o Anthony Thompson Jr. was killed inside his high school last week.



A growing memorial sits outside Austin-East Magnet. pic.twitter.com/NTdOxOD68F