Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым

Москва, 9 июня. Российский блогер решил спросить мнение эстонца, кому на самом деле принадлежит Крым, Незалежной или РФ. Ради этого он притворился украинцем. Ответ европейца удивил мужчину.

Эстонцы нередко переезжают в РФ работать и жить. С одним из таких мигрантов российский блогер познакомился в Москве. Мужчина решил не говорить, что он русский, а представился украинцем. Он расспросил эстонца о жизни в столице, а затем задал главный вопрос: чей на самом деле Крым, России или Украины.

«По его словам, в Москве жить гораздо легче в финансовом плане, чем в Таллине. Я же в нашем разговоре решил притвориться украинцем, чтобы выяснить, правда ли ему так нравится в России, или он просто так говорит, чтобы меня не обижать. И после этого я задал ему вопрос, были ли они в Крыму и чей Крым на самом деле. Неожиданно для самого меня его слова о Крыме меня сразили наповал», — признается блогер.

Эстонец честно сказал, что никогда не был на полуострове, но хотел бы и даже задумывается посетить Крым летом. Он рассказал, что знает о больших финансовых вложениях России в развитие полуострова.

«Как-то раз я прочитал статью о том, сколько всего в Крыму было построено объектов инфраструктуры. Это и несколько ТЭС, и новый медицинский центр, аэропорт, дорога и, конечно же, мост. А также там были открыты новые гостиницы и рестораны», — перечислял эстонец.

РФ, как считает мигрант, грамотно вложилась в развитие региона. Он подчеркнул, если все эти объекты качественно построены, стоит только снять шляпу перед Россией.

«Что мешало Украине сделать то же самое? Наверняка, и жизнь людей в Крыму улучшилась. Как минимум все эти объекты инфраструктуры создали дополнительные рабочие места. Следовательно, с работой проблем там не должно быть, как и с зарплатами. И если жизнь людей в Крыму при России не стала хуже, а стала только лучше, я думаю, понятно, чей на самом деле Крым. В Крыму живут люди с российскими паспортами, сам регион быстро развивается», — рассуждает эстонец.

Он предположил, что будет с Крымом, если полуостров вернется в состав Украины. По мнению мужчины, ничего хорошего из этого не выйдет, так как страна не такая богатая, как Россия. У Незалежной нет финансов, чтобы продолжить благоустройство региона. Кроме того, он не сомневается, что при таком раскладе людям попросту придется покинуть Крым.

«Украина не задумывается о последствиях, но я на 99% уверен, что Крым ей уже не удастся вернуть. Лучше бы Украина так следила за другими регионами, чтобы они тоже не повыходили из ее состава», — резюмировал эстонец.

Россиянин признался, что его удивил ответ собеседника, ведь он специально представился украинцем, но это никак не повлияло на мнение европейца. Ему понравилось, как «эстонец очень правильно разобрал всю эту ситуацию вокруг России, Украины и Крыма».

Блогер и раньше притворялся гражданином Незалежной, чтобы узнавать мнение иностранцев о разных ситуациях. Так, например, он спросил у немцев, кого они уважают больше: украинцев или русских.