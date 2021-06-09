Пьяный житель Приморья напал с ножом на бригаду медиков

Владивосток, 9 июня. Житель Владивостока в состоянии алкогольного опьянения напал на сотрудников скорой помощи, приехавших на вызов к нему домой, и попытался ранить одного из них ножом.

Мужчина вел себя агрессивно и при помощи угроз пытался заставить медиков покинуть квартиру. При нападении сотруднику скорой помощи удалось защититься аптечкой. Обошлось без пострадавших, сообщает издание PrimaMedia.

Вовремя подоспевшим сотрудникам Росгвардии удалось нейтрализовать нападавшего и доставить в специальное лечебное заведение.

Спасателю в Севастополе пришлось отбиваться табуреткой от мужчины с ножом и в орденах. Пенсионер бросался на молодого человека в форме МЧС, выкрикивая нечленораздельные реплики.