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18:41
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Метро в Петербурге будет работать всю ночь в день проведения «Алых парусов»
18:41
Армия
В ОДКБ предупредили о разрушении системы контроля над вооружениями из-за разрыва ДОН
18:40
Общество
Переговоры полевых командиров ДНР были обнародованы в суде по делу рейса MH17
18:34
Шоу-бизнес
Петербурженка обратилась в суд из-за мата в песне Шнурова «В Питере — пить»
18:33
Спорт
Вратарь Илья Помазун продлил контракт с ЦСКА
18:32
США
Полиция Теннесси попала под шквал критики после убийства в школьном туалете
18:32
Технологии
Скриншоты из новой Battlefield утекли в Сеть
18:30
Политика
Москва продолжит обсуждать невыдачу виз с Вашингтоном
18:29
Общество
Минздрав Германии назвал дату введения цифрового сертификата вакцинации
18:28
Армия
Кулеба назвал политическим решение ФРГ не поставлять оружие Украине
18:28
Общество
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
18:27
Происшествия
Пьяный житель Приморья напал с ножом на бригаду медиков
18:26
Азия
Глобальные биржи криптовалют ищут способ наладить работу в Индии
18:25
Экономика
Московский рынок элитной аренды восстановился после коронавирусного спада
18:24
Экономика
«История ничему не учит»: мечты поляков о провале «СП-2» подняли на смех
18:24
Армия
В США объяснили, как С-500 сделают бесполезным новейший американский бомбардировщик
18:23
Видео
Путин дал старт запуску первой очереди Амурского ГПЗ. События дня
18:23
Общество
Переселение по программе реновации началось в Бутырском районе Москвы
18:23
Политика
Немецкий дипломат отметил проигрыш США по «Северному потоку — 2»
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«История ничему не учит»: мечты поляков о провале «СП-2» подняли на смех

Экономика
«История ничему не учит»: мечты поляков о провале «СП-2» подняли на смех
ФБА «Экономика сегодня»

Варшава, 9 июня. Надежды поляков на провал российского трубопровода «СП-2» не оправдались — строительство идет полным ходом. Польша недовольна, а в Сети при этом продолжается бурное обсуждение.

Поляки надеялись, что Германия пойдет наперекор собственным интересам и откажется от выгодного проекта. Более того, Берлин может вместо Варшавы получить прибыль от транзита российского газа. Из-за этого полякам советуют «сушить весла», пишет автор канала «Древний Кавказ» на Яндекс.Дзен.

Пользователи Сети высмеяли несбывшиеся мечты поляков в комментариях. Читатели указывают, что Польша «попала в свою собственную яму», и иронично отмечают, что ради Варшавы другие страны не стали жертвовать своими нуждами.

«Польские политики напрасно взывали к США и Европе, зря упрашивали Германию отказаться от своих экономических интересов. Никто польских политиков не послушал и их просьбы остались проигнорированы», — указывают в комментариях к статье.

«История ничему не учит современных польских политиков», — добавляет один из читателей.

Также в Сети подшучивают, что в скором времени над Польшей «воссияет незаходящее светило».

«Солнечной энергии будет столько, что хоть ведрами носи, хоть бочками вози. Американцы с европейцами будут наперебой умолять Польшу принять триллионы долларов и евро», — иронизируют пользователи.

В Варшаве начинают жалеть об упущенных возможностях в отношениях с Москвой. В брошенной всеми Польше «кусают локти», как рассказывал ранее ФАН.

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россия польша газ северный поток сп-2
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