Варшава, 9 июня. Надежды поляков на провал российского трубопровода «СП-2» не оправдались — строительство идет полным ходом. Польша недовольна, а в Сети при этом продолжается бурное обсуждение.

Поляки надеялись, что Германия пойдет наперекор собственным интересам и откажется от выгодного проекта. Более того, Берлин может вместо Варшавы получить прибыль от транзита российского газа. Из-за этого полякам советуют «сушить весла», пишет автор канала «Древний Кавказ» на Яндекс.Дзен.

Пользователи Сети высмеяли несбывшиеся мечты поляков в комментариях. Читатели указывают, что Польша «попала в свою собственную яму», и иронично отмечают, что ради Варшавы другие страны не стали жертвовать своими нуждами.

«Польские политики напрасно взывали к США и Европе, зря упрашивали Германию отказаться от своих экономических интересов. Никто польских политиков не послушал и их просьбы остались проигнорированы», — указывают в комментариях к статье.

«История ничему не учит современных польских политиков», — добавляет один из читателей.

Также в Сети подшучивают, что в скором времени над Польшей «воссияет незаходящее светило».

«Солнечной энергии будет столько, что хоть ведрами носи, хоть бочками вози. Американцы с европейцами будут наперебой умолять Польшу принять триллионы долларов и евро», — иронизируют пользователи.

В Варшаве начинают жалеть об упущенных возможностях в отношениях с Москвой. В брошенной всеми Польше «кусают локти», как рассказывал ранее ФАН.