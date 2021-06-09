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18:42
Экономика
Дилеры Chevrolet в России начали принимать заявки на новый внедорожник Tahoe
18:41
Общество
Метро в Петербурге будет работать всю ночь в день проведения «Алых парусов»
18:41
Армия
В ОДКБ предупредили о разрушении системы контроля над вооружениями из-за разрыва ДОН
18:40
Общество
Переговоры полевых командиров ДНР были обнародованы в суде по делу рейса MH17
18:34
Шоу-бизнес
Петербурженка обратилась в суд из-за мата в песне Шнурова «В Питере — пить»
18:33
Спорт
Вратарь Илья Помазун продлил контракт с ЦСКА
18:32
США
Полиция Теннесси попала под шквал критики после убийства в школьном туалете
18:32
Технологии
Скриншоты из новой Battlefield утекли в Сеть
18:30
Политика
Москва продолжит обсуждать невыдачу виз с Вашингтоном
18:29
Общество
Минздрав Германии назвал дату введения цифрового сертификата вакцинации
18:28
Армия
Кулеба назвал политическим решение ФРГ не поставлять оружие Украине
18:28
Общество
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
18:27
Происшествия
Пьяный житель Приморья напал с ножом на бригаду медиков
18:26
Азия
Глобальные биржи криптовалют ищут способ наладить работу в Индии
18:25
Экономика
Московский рынок элитной аренды восстановился после коронавирусного спада
18:24
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18:23
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В США объяснили, как С-500 сделают бесполезным новейший американский бомбардировщик

Армия
В США объяснили, как С-500 сделают бесполезным новейший американский бомбардировщик
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 9 июня. Новейший американский стратегический бомбардировщик B-21 может оказаться легкой мишенью для российских систем ПВО С-500 «Триумф», считает военный эксперт Крис Осборн.

Испытательные полеты американского «стелс»-бомбардировщика B-21 еще не начаты, пишет Осборн в статье для издания The National Interest, пересказ ее тезисов представлен «ПолитРоссией». Автор отмечает, что ряд экспертов из США приписывают B-21 уникальные возможности по прорыву эшелонированной системы противовоздушной обороны (ПВО) и завоеванию господства в воздухе. Причем основными соперниками американского бомбардировщика называются китайский истребитель пятого поколения J-20 и российские комплексы ПВО С-400.

«Сегодня практически нет никакой информации относительно технических характеристик B-21. Это сделано по соображениям безопасности», — пишет Осборн.

Он подчеркивает, что разработка нового американского бомбардировщика продолжается уже десять лет, за это время развитие средств ПВО потенциальных противников США достигло больших успехов. Новейшие российские вооружения, такие как ЗРК С-500 «Триумф», могут сделать бомбардировщик B-21 уязвимым и поэтому бесполезным, резюмирует аналитик The National Interest.

Ранее полковник в отставке Виктор Литовкин охарактеризовал выдающиеся возможности систем ПВО С-500 «Триумф» при защите России от любых средств воздушного и космического нападения.

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пво с-500 b-21
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