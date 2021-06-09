В США объяснили, как С-500 сделают бесполезным новейший американский бомбардировщик

Вашингтон, 9 июня. Новейший американский стратегический бомбардировщик B-21 может оказаться легкой мишенью для российских систем ПВО С-500 «Триумф», считает военный эксперт Крис Осборн.

Испытательные полеты американского «стелс»-бомбардировщика B-21 еще не начаты, пишет Осборн в статье для издания The National Interest, пересказ ее тезисов представлен «ПолитРоссией». Автор отмечает, что ряд экспертов из США приписывают B-21 уникальные возможности по прорыву эшелонированной системы противовоздушной обороны (ПВО) и завоеванию господства в воздухе. Причем основными соперниками американского бомбардировщика называются китайский истребитель пятого поколения J-20 и российские комплексы ПВО С-400.

«Сегодня практически нет никакой информации относительно технических характеристик B-21. Это сделано по соображениям безопасности», — пишет Осборн.

Он подчеркивает, что разработка нового американского бомбардировщика продолжается уже десять лет, за это время развитие средств ПВО потенциальных противников США достигло больших успехов. Новейшие российские вооружения, такие как ЗРК С-500 «Триумф», могут сделать бомбардировщик B-21 уязвимым и поэтому бесполезным, резюмирует аналитик The National Interest.

Ранее полковник в отставке Виктор Литовкин охарактеризовал выдающиеся возможности систем ПВО С-500 «Триумф» при защите России от любых средств воздушного и космического нападения.