Берлин, 9 июня. Отказ США от санкций против «Северного потока — 2» немецкий дипломат Вольфганг Ишингер отметил как проигрыш Америки, на переговорах с Байденом канцлеру ФРГ не о чем беспокоиться.

Решение президента США отказаться от санкций против российского газопровода «СП-2» председатель ежегодной Мюнхенской международной конференции по безопасности считает правильным, несмотря на праведный гнев со стороны Прибалтийских республик и Польши.

Переговоры между Соединенными штатами и Германией по поводу «Северного потока — 2» Ишингер назвал важными, однако их нужно было вести гораздо раньше. Он выразил мнение, что в диалоге американская сторона имеет меньше веса и немецкому канцлеру Ангеле Меркель не стоит ожидать какого-то давления.

«Дело обстоит с точностью до наоборот», — заявил Ишингер журналистам в Берлине, его слова приводит «Украина.ру».

Президент США Джо Байден отказался от идеи ужесточать санкции против «СП-2», несмотря на давление со стороны парламента. Он признал, что они неэффективны, так как газопровод уже практически завершен. Байден обосновал это решение тем, что санкции идут вразрез с национальными интересами США.

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что на переговорах с Германией Америка попытается отстоять интересы Украины после запуска «СП-2». Российский эксперт Василий Колташов рассказал, почему идея Блинкена провальна изначально.