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Немецкий дипломат отметил проигрыш США по «Северному потоку — 2»
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09 июня 18:43
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новостей
18:42
Экономика
Дилеры Chevrolet в России начали принимать заявки на новый внедорожник Tahoe
18:41
Общество
Метро в Петербурге будет работать всю ночь в день проведения «Алых парусов»
18:41
Армия
В ОДКБ предупредили о разрушении системы контроля над вооружениями из-за разрыва ДОН
18:40
Общество
Переговоры полевых командиров ДНР были обнародованы в суде по делу рейса MH17
18:34
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Петербурженка обратилась в суд из-за мата в песне Шнурова «В Питере — пить»
18:33
Спорт
Вратарь Илья Помазун продлил контракт с ЦСКА
18:32
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Полиция Теннесси попала под шквал критики после убийства в школьном туалете
18:32
Технологии
Скриншоты из новой Battlefield утекли в Сеть
18:30
Политика
Москва продолжит обсуждать невыдачу виз с Вашингтоном
18:29
Общество
Минздрав Германии назвал дату введения цифрового сертификата вакцинации
18:28
Армия
Кулеба назвал политическим решение ФРГ не поставлять оружие Украине
18:28
Общество
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
18:27
Происшествия
Пьяный житель Приморья напал с ножом на бригаду медиков
18:26
Азия
Глобальные биржи криптовалют ищут способ наладить работу в Индии
18:25
Экономика
Московский рынок элитной аренды восстановился после коронавирусного спада
18:24
Экономика
«История ничему не учит»: мечты поляков о провале «СП-2» подняли на смех
18:24
Армия
В США объяснили, как С-500 сделают бесполезным новейший американский бомбардировщик
18:23
Видео
Путин дал старт запуску первой очереди Амурского ГПЗ. События дня
18:23
Общество
Переселение по программе реновации началось в Бутырском районе Москвы
18:23
Политика
Немецкий дипломат отметил проигрыш США по «Северному потоку — 2»
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Немецкий дипломат отметил проигрыш США по «Северному потоку — 2»

Политика
Немецкий дипломат отметил проигрыш США по «Северному потоку — 2»
wikipedia.org  /  Пресс-служба Президента России

Берлин, 9 июня. Отказ США от санкций против «Северного потока — 2» немецкий дипломат Вольфганг Ишингер отметил как проигрыш Америки, на переговорах с Байденом канцлеру ФРГ не о чем беспокоиться.

Решение президента США отказаться от санкций против российского газопровода «СП-2» председатель ежегодной Мюнхенской международной конференции по безопасности считает правильным, несмотря на праведный гнев со стороны Прибалтийских республик и Польши.

Переговоры между Соединенными штатами и Германией по поводу «Северного потока — 2» Ишингер назвал важными, однако их нужно было вести гораздо раньше. Он выразил мнение, что в диалоге американская сторона имеет меньше веса и немецкому канцлеру Ангеле Меркель не стоит ожидать какого-то давления.

«Дело обстоит с точностью до наоборот», — заявил Ишингер журналистам в Берлине, его слова приводит «Украина.ру».

Президент США Джо Байден отказался от идеи ужесточать санкции против «СП-2», несмотря на давление со стороны парламента. Он признал, что они неэффективны, так как газопровод уже практически завершен. Байден обосновал это решение тем, что санкции идут вразрез с национальными интересами США.

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что на переговорах с Германией Америка попытается отстоять интересы Украины после запуска «СП-2». Российский эксперт Василий Колташов рассказал, почему идея Блинкена провальна изначально.

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сша северный поток-2 германия байден
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