В ОДКБ предупредили о разрушении системы контроля над вооружениями из-за разрыва ДОН

Москва, 9 июня. Денонсация Договора по открытому небу может привести к разрушению существующей системы контроля над вооружениями.

С таким заявлением на форуме ОБСЕ выступил генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась. Он подчеркнул, что «демонтаж» Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и разрыв ДОН могут повлечь за собой полное уничтожение контроля над вооружением.

Генсек ОДКБ также обратил внимание на увеличение числа военно-политических угроз в Восточно-Европейском регионе. По словам Зася, это происходит из-за развертывания войсковых группировок и систем ПРО у границ стран-участниц организации.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что денонсация ДОН никак не поможет настроить оптимистический лад в отношениях России и США.