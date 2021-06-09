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новостей
18:41
Армия
В ОДКБ предупредили о разрушении системы контроля над вооружениями из-за разрыва ДОН
18:40
Общество
Переговоры полевых командиров ДНР были обнародованы в суде по делу рейса MH17
18:34
Шоу-бизнес
Петербурженка обратилась в суд из-за мата в песне Шнурова «В Питере — пить»
18:33
Спорт
Вратарь Илья Помазун продлил контракт с ЦСКА
18:32
США
Полиция Теннесси попала под шквал критики после убийства в школьном туалете
18:32
Технологии
Скриншоты из новой Battlefield утекли в Сеть
18:30
Политика
Москва продолжит обсуждать невыдачу виз с Вашингтоном
18:29
Общество
Минздрав Германии назвал дату введения цифрового сертификата вакцинации
18:28
Армия
Кулеба назвал политическим решение ФРГ не поставлять оружие Украине
18:28
Общество
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
18:27
Происшествия
Пьяный житель Приморья напал с ножом на бригаду медиков
18:26
Азия
Глобальные биржи криптовалют ищут способ наладить работу в Индии
18:25
Экономика
Московский рынок элитной аренды восстановился после коронавирусного спада
18:24
Экономика
«История ничему не учит»: мечты поляков о провале «СП-2» подняли на смех
18:24
Армия
В США объяснили, как С-500 сделают бесполезным новейший американский бомбардировщик
18:23
Видео
Путин дал старт запуску первой очереди Амурского ГПЗ. События дня
18:23
Общество
Переселение по программе реновации началось в Бутырском районе Москвы
18:23
Политика
Немецкий дипломат отметил проигрыш США по «Северному потоку — 2»
18:23
Армия
США планируют внимательно следить за учениями РФ и Белоруссии «Запад-2021»
18:22
Политика
Рябков не верит в перезагрузку отношений России и США
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В ОДКБ предупредили о разрушении системы контроля над вооружениями из-за разрыва ДОН

Армия
В ОДКБ предупредили о разрушении системы контроля над вооружениями из-за разрыва ДОН
wikipedia.org  /  Dmitry Zherdin / CC BY-SA 3.0

Москва, 9 июня. Денонсация Договора по открытому небу может привести к разрушению существующей системы контроля над вооружениями.

С таким заявлением на форуме ОБСЕ выступил генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась. Он подчеркнул, что «демонтаж» Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и разрыв ДОН могут повлечь за собой полное уничтожение контроля над вооружением.

Генсек ОДКБ также обратил внимание на увеличение числа военно-политических угроз в Восточно-Европейском регионе. По словам Зася, это происходит из-за развертывания войсковых группировок и систем ПРО у границ стран-участниц организации.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что денонсация ДОН никак не поможет настроить оптимистический лад в отношениях России и США.

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обсе одкб договор по открытому небу
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