Москва продолжит обсуждать невыдачу виз с Вашингтоном

Москва, 9 июня. Российское правительство не перестанет дискутировать с Белым домом по поводу виз.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия будет и дальше обсуждать с Соединенными Штатами проблему, касающуюся виз и их неполучения.

На данный момент, как указал Рябков, продвижений в вопросе нет. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что администрация США получила предложение от российской стороны, которое касается визовой ситуации, но ответа получено не было.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, что ужесточаются требования для получения краткосрочных шенгенских виз, необходимых для путешествий по странам Евросоюза.