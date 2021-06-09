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новостей
18:41
Армия
В ОДКБ предупредили о разрушении системы контроля над вооружениями из-за разрыва ДОН
18:40
Общество
Переговоры полевых командиров ДНР были обнародованы в суде по делу рейса MH17
18:34
Шоу-бизнес
Петербурженка обратилась в суд из-за мата в песне Шнурова «В Питере — пить»
18:33
Спорт
Вратарь Илья Помазун продлил контракт с ЦСКА
18:32
США
Полиция Теннесси попала под шквал критики после убийства в школьном туалете
18:32
Технологии
Скриншоты из новой Battlefield утекли в Сеть
18:30
Политика
Москва продолжит обсуждать невыдачу виз с Вашингтоном
18:29
Общество
Минздрав Германии назвал дату введения цифрового сертификата вакцинации
18:28
Армия
Кулеба назвал политическим решение ФРГ не поставлять оружие Украине
18:28
Общество
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
18:27
Происшествия
Пьяный житель Приморья напал с ножом на бригаду медиков
18:26
Азия
Глобальные биржи криптовалют ищут способ наладить работу в Индии
18:25
Экономика
Московский рынок элитной аренды восстановился после коронавирусного спада
18:24
Экономика
«История ничему не учит»: мечты поляков о провале «СП-2» подняли на смех
18:24
Армия
В США объяснили, как С-500 сделают бесполезным новейший американский бомбардировщик
18:23
Видео
Путин дал старт запуску первой очереди Амурского ГПЗ. События дня
18:23
Общество
Переселение по программе реновации началось в Бутырском районе Москвы
18:23
Политика
Немецкий дипломат отметил проигрыш США по «Северному потоку — 2»
18:23
Армия
США планируют внимательно следить за учениями РФ и Белоруссии «Запад-2021»
18:22
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Рябков не верит в перезагрузку отношений России и США
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Украинский депутат накинулся на художницу из-за «оружия пролетариата»

  /   Обновлено: 09 июня 2021 18:19
Политика
Украинский депутат накинулся на художницу из-за «оружия пролетариата»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Киев, 9 июня. Депутат украинской политической партии «Батькивщина» Игорь Левитас скрутил руки художнице Евгении Моляр за просьбу воспользоваться скульптурой «Булыжник — оружие пролетариата».

Моляр пожаловалась поклонникам на своей странице в Facebook на нападение украинского депутата. По словам художницы, для выставки она намеревалась взять копию скульптуры Ивана Шадра, которую убрали в рамках декоммунизации в 2016 году с территории кинотеатра «Жовтень».

Она отметила, что работа находилась в частном владении советских артефактов на Нивках. Девушка поехала туда, чтобы договориться об использовании скульптуру в запланированном мероприятии, однако мужчина, находившийся там, назвался владельцем собрания и начал проявлять агрессию.

«Через мгновение выскочил владелец и начал кричать: «Пошла вон». Я попыталась ему объяснить, что хочу договориться о временном экспонировании «Пролетария"», — уточняет она.

Девушка попыталась снять происходящее на телефон, однако Левитас кинулся к ней со словами: «Ты не будешь здесь ничего снимать». После чего заявил о частной собственности, пытался силой отнять мобильное устройство и кричал: «Ты что, патриотка? Я воевал! Ты вообще знаешь, кто я», — делится Моляр.

Деятельница искусства выбежала от туда с болью в руках, которые силой скручивал политик в попытках забрать смартфон. Кроме того, она сообщила, что депутат завалил лавочку, не давал ей уйти и угрожал. Обратно в «частные владения» гражданка вернулась с полицией.

Ранее ФАН сообщил, что скульптуры бывшего сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена вместе с другими борцами режима — журналистом Джулианом Ассанжем и общественницей Челси Мэннинг появились в Швейцарии.

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Все новости / Политика / Украинский депутат накинулся на художницу из-за «оружия пролетариата»
скульптура левитас моляр
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