Украинский депутат накинулся на художницу из-за «оружия пролетариата»

Киев, 9 июня. Депутат украинской политической партии «Батькивщина» Игорь Левитас скрутил руки художнице Евгении Моляр за просьбу воспользоваться скульптурой «Булыжник — оружие пролетариата».

Моляр пожаловалась поклонникам на своей странице в Facebook на нападение украинского депутата. По словам художницы, для выставки она намеревалась взять копию скульптуры Ивана Шадра, которую убрали в рамках декоммунизации в 2016 году с территории кинотеатра «Жовтень».

Она отметила, что работа находилась в частном владении советских артефактов на Нивках. Девушка поехала туда, чтобы договориться об использовании скульптуру в запланированном мероприятии, однако мужчина, находившийся там, назвался владельцем собрания и начал проявлять агрессию.

«Через мгновение выскочил владелец и начал кричать: «Пошла вон». Я попыталась ему объяснить, что хочу договориться о временном экспонировании «Пролетария"», — уточняет она.

Девушка попыталась снять происходящее на телефон, однако Левитас кинулся к ней со словами: «Ты не будешь здесь ничего снимать». После чего заявил о частной собственности, пытался силой отнять мобильное устройство и кричал: «Ты что, патриотка? Я воевал! Ты вообще знаешь, кто я», — делится Моляр.

Деятельница искусства выбежала от туда с болью в руках, которые силой скручивал политик в попытках забрать смартфон. Кроме того, она сообщила, что депутат завалил лавочку, не давал ей уйти и угрожал. Обратно в «частные владения» гражданка вернулась с полицией.

Ранее ФАН сообщил, что скульптуры бывшего сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена вместе с другими борцами режима — журналистом Джулианом Ассанжем и общественницей Челси Мэннинг появились в Швейцарии.