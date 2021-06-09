Киев, 9 июня. Граждане ЛНР и ДНР могут получить паспорта РФ, однако такая функция не устраивает Верховную Раду. Омбудсмен Людмила Денисова прокомментировала выдачу удостоверений личности.

К настоящему моменту уже 584 тысячи жителей Донбасса получили российские паспорта. Уполномоченная по правам человека в Верховной Раде Украины заявила, что эти граждане оформляют документы только для получения выплат или каких-либо услуг. Об этом она рассказала в эфире программы «Донбасс Prime».

Денисова назвала российский паспорт «аусвайсом» — удостоверение личности, которое выдавалось немецкими властями во время Второй мировой войны. По ее словам, граждан интересуют лишь социальные льготы, которые они могут получить при наличии паспорта РФ.

«Чтобы была возможность получить какие-то дополнительные выплаты, полечиться, потому что если у него нет такого паспорта, то не предоставляют медицинское лечение… Поэтому люди, чтобы выжить, берут эти паспорта», — сказала омбудсмен.

Видимо, собственное государство не может обеспечить людей даже медициной. При этом Украина пытается препятствовать получению документов. Верховная Рада разработала закон о паспортизации жителей ЛДНР. Новое постановление лишает украинцев с российским паспортами права участвовать в избирательных процессах.

Ранее женщина из Харькова выкинула украинский паспорт из-за местного законодательства. Это произошло на фоне отказа от вылета в Стамбул.