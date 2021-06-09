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новостей
18:41
Армия
В ОДКБ предупредили о разрушении системы контроля над вооружениями из-за разрыва ДОН
18:40
Общество
Переговоры полевых командиров ДНР были обнародованы в суде по делу рейса MH17
18:34
Шоу-бизнес
Петербурженка обратилась в суд из-за мата в песне Шнурова «В Питере — пить»
18:33
Спорт
Вратарь Илья Помазун продлил контракт с ЦСКА
18:32
США
Полиция Теннесси попала под шквал критики после убийства в школьном туалете
18:32
Технологии
Скриншоты из новой Battlefield утекли в Сеть
18:30
Политика
Москва продолжит обсуждать невыдачу виз с Вашингтоном
18:29
Общество
Минздрав Германии назвал дату введения цифрового сертификата вакцинации
18:28
Армия
Кулеба назвал политическим решение ФРГ не поставлять оружие Украине
18:28
Общество
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
18:27
Происшествия
Пьяный житель Приморья напал с ножом на бригаду медиков
18:26
Азия
Глобальные биржи криптовалют ищут способ наладить работу в Индии
18:25
Экономика
Московский рынок элитной аренды восстановился после коронавирусного спада
18:24
Экономика
«История ничему не учит»: мечты поляков о провале «СП-2» подняли на смех
18:24
Армия
В США объяснили, как С-500 сделают бесполезным новейший американский бомбардировщик
18:23
Видео
Путин дал старт запуску первой очереди Амурского ГПЗ. События дня
18:23
Общество
Переселение по программе реновации началось в Бутырском районе Москвы
18:23
Политика
Немецкий дипломат отметил проигрыш США по «Северному потоку — 2»
18:23
Армия
США планируют внимательно следить за учениями РФ и Белоруссии «Запад-2021»
18:22
Политика
Рябков не верит в перезагрузку отношений России и США
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Омбудсмен Украины назвала российские паспорта немецкими «аусвайсами»

Политика
Омбудсмен Украины назвала российские паспорта немецкими «аусвайсами»
inforeactor.ru  /  Валерия Юшина

Киев, 9 июня. Граждане ЛНР и ДНР могут получить паспорта РФ, однако такая функция не устраивает Верховную Раду. Омбудсмен Людмила Денисова прокомментировала выдачу удостоверений личности.

К настоящему моменту уже 584 тысячи жителей Донбасса получили российские паспорта. Уполномоченная по правам человека в Верховной Раде Украины заявила, что эти граждане оформляют документы только для получения выплат или каких-либо услуг. Об этом она рассказала в эфире программы «Донбасс Prime».

Денисова назвала российский паспорт «аусвайсом» — удостоверение личности, которое выдавалось немецкими властями во время Второй мировой войны. По ее словам, граждан интересуют лишь социальные льготы, которые они могут получить при наличии паспорта РФ.

«Чтобы была возможность получить какие-то дополнительные выплаты, полечиться, потому что если у него нет такого паспорта, то не предоставляют медицинское лечение… Поэтому люди, чтобы выжить, берут эти паспорта», — сказала омбудсмен.

Видимо, собственное государство не может обеспечить людей даже медициной. При этом Украина пытается препятствовать получению документов. Верховная Рада разработала закон о паспортизации жителей ЛДНР. Новое постановление лишает украинцев с российским паспортами права участвовать в избирательных процессах.

Ранее женщина из Харькова выкинула украинский паспорт из-за местного законодательства. Это произошло на фоне отказа от вылета в Стамбул.

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Все новости / Политика / Омбудсмен Украины назвала российские паспорта немецкими «аусвайсами»
украина ЛНР днр паспорт
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