Ироничное замечание Шойгу губернатору Тверской области из-за военкоматов попало на видео

Тверь, 9 июня. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сделал ироничное замечание губернатору Тверской области Игорю Рудени, который пообещал завершить в срок модернизацию военкоматов.

Шойгу в ходе рабочей поездки в Тверскую область объявил о запуске проекта по реформированию военных комиссариатов и пунктов отбора во всех регионах страны. Министр отметил, что все военкоматы должны соответствовать современным требованиям.

«Предлагаю дать старт этому большому мероприятию — приведению в образцовый вид военкоматов, чтобы они были современными, чтобы туда хотелось приходить не по принуждению или по повестке, а по желанию. Надеюсь, вам года хватит на реализацию, а не на разработку проекта?» — спросил Шойгу у губернатора.

В ответ Руденя начал неуверенно объяснять, что область «способна уложиться и в более короткие сроки».

«Игорь Михайлович, металла в голосе не слышу», — с улыбкой отреагировал Шойгу.

Напомним, 7 июня в Сети появилось видео, на кадрах которого запечатлен визит Шойгу с внезапной проверкой в военкомат Черемушкинского района Москвы. Министр выразил недовольство из-за того, что в военкомате нет компьютеров и сотрудники пользуются обычной почтой вместо электронной.