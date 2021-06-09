Кулеба назвал политическим решение ФРГ не поставлять оружие Украине

Киев, 9 июня. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что отказ Германии поставлять оружие Киеву является политизированным.

Кулеба отметил, что нет какого-либо ограничения, которое запрещает Украине покупать оружие у Германии. Он также добавил, что Берлин в этом вопросе тоже ничего не сдерживает.

«Решение Правительства Германии политическое», — сказал он.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Берлин не планирует поставлять Украине оружие, а делает ставку на политический процесс урегулирования конфликта в Донбассе.