Арми Хаммер проходит реабилитацию, чтобы избавиться от сексуальной зависимости

Вашингтон, 9 июня. Звезда фильмов «Социальная сеть» и «Назови меня своим именем» Арми Хаммер отправился в реабилитационный центр, чтобы избавиться от целого ряда зависимостей.

Как стало известно изданию Vanity Fair, актер лег на реабилитацию во Флориде 31 мая. Хаммер намерен завязать с наркотиками и алкоголем и излечиться от сексуальной зависимости. Артист готов пробыть в реабилитационном центре столько, сколько нужно, чтобы забыть о пагубных пристрастиях.

Хаммер пытался победить последствия зависимости от спиртного, наркотиков и секса на Каймановых островах. В конце мая он связался с бывшей женой Элизабет Чэмберс и сообщил, что уезжает оттуда. По данным иностранных СМИ, экс-супруга и другие члены семьи поддержали решение актера.

Арми Хаммер оказался в центре скандала, когда одна из бывших девушек обвинила его в изнасиловании. Еще одна экс-возлюбленная актера модель Пейдж Лоренце заподозрила его в каннибализме. По словам девушки, Хаммер якобы говорил о желании съесть ее ребра. После скандала артист завел роман на Каймановых островах с женщиной, которая работает стоматологом.