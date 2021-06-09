Киров, 9 июня. Строительство новой стартовой аварийно-спасательной станции началось в кировском аэропорту Победилово. Объект будет соответствовать всем современным стандартам.

Объем финансирования находится на уровне 121 млн рублей. Строительство получилось организовать благодаря средствам федерального бюджета, сообщил председатель правительства Кировской области Александр Чурин. Пассажиропоток находился на низком уровне весной прошлого года на фоне закрытия многих рейсов из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, передает «Свойкировский.рф».

Согласно данным регионального транспортного ведомства, количество пассажиров в Победилово составило 114 922 человека в январе-мае текущего года. Показатель вдвое больше, чем за аналогичный период годом ранее. Услугами кировского аэропорта воспользовались 28 427 граждан в мае.

Ранее сообщалось, что национальные авиационные корпорации рассчитывают на возобновление прямых рейсов с Египтом. Ожидается, что самолеты начнут летать в начале июля 2021 года.