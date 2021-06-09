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новостей
18:41
Армия
В ОДКБ предупредили о разрушении системы контроля над вооружениями из-за разрыва ДОН
18:40
Общество
Переговоры полевых командиров ДНР были обнародованы в суде по делу рейса MH17
18:34
Шоу-бизнес
Петербурженка обратилась в суд из-за мата в песне Шнурова «В Питере — пить»
18:33
Спорт
Вратарь Илья Помазун продлил контракт с ЦСКА
18:32
США
Полиция Теннесси попала под шквал критики после убийства в школьном туалете
18:32
Технологии
Скриншоты из новой Battlefield утекли в Сеть
18:30
Политика
Москва продолжит обсуждать невыдачу виз с Вашингтоном
18:29
Общество
Минздрав Германии назвал дату введения цифрового сертификата вакцинации
18:28
Армия
Кулеба назвал политическим решение ФРГ не поставлять оружие Украине
18:28
Общество
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
18:27
Происшествия
Пьяный житель Приморья напал с ножом на бригаду медиков
18:26
Азия
Глобальные биржи криптовалют ищут способ наладить работу в Индии
18:25
Экономика
Московский рынок элитной аренды восстановился после коронавирусного спада
18:24
Экономика
«История ничему не учит»: мечты поляков о провале «СП-2» подняли на смех
18:24
Армия
В США объяснили, как С-500 сделают бесполезным новейший американский бомбардировщик
18:23
Видео
Путин дал старт запуску первой очереди Амурского ГПЗ. События дня
18:23
Общество
Переселение по программе реновации началось в Бутырском районе Москвы
18:23
Политика
Немецкий дипломат отметил проигрыш США по «Северному потоку — 2»
18:23
Армия
США планируют внимательно следить за учениями РФ и Белоруссии «Запад-2021»
18:22
Политика
Рябков не верит в перезагрузку отношений России и США
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Стартовая аварийно-спасательная станция в Победилове обойдется в 121 млн рублей

  /   Обновлено: 09 июня 2021 18:22
Экономика
Стартовая аварийно-спасательная станция в Победилове обойдется в 121 млн рублей
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Киров, 9 июня. Строительство новой стартовой аварийно-спасательной станции началось в кировском аэропорту Победилово. Объект будет соответствовать всем современным стандартам.

Объем финансирования находится на уровне 121 млн рублей. Строительство получилось организовать благодаря средствам федерального бюджета, сообщил председатель правительства Кировской области Александр Чурин. Пассажиропоток находился на низком уровне весной прошлого года на фоне закрытия многих рейсов из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, передает «Свойкировский.рф».

Согласно данным регионального транспортного ведомства, количество пассажиров в Победилово составило 114 922 человека в январе-мае текущего года. Показатель вдвое больше, чем за аналогичный период годом ранее. Услугами кировского аэропорта воспользовались 28 427 граждан в мае.

Ранее сообщалось, что национальные авиационные корпорации рассчитывают на возобновление прямых рейсов с Египтом. Ожидается, что самолеты начнут летать в начале июля 2021 года.

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Все новости / Экономика / Стартовая аварийно-спасательная станция в Победилове обойдется в 121 млн рублей
станция пассажиропоток победилово
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