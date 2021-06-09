Рябков не верит в перезагрузку отношений России и США

Москва, 9 июня. Времена перезагрузок отношений между Россией и Соединенными Штатами остались в прошлом. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, сейчас необходимо заниматься конкретными делами. Времена различных перезагрузок отношений между странами уже прошли. Рябков добавил, что не верит в подобные процессы. Замглавы МИД уверен, что необходимо уделить внимание конкретным шагам, благодаря которым может начаться изменение обстановки в двусторонних отношениях.

Ранее Сергей Рябков заявил, что США ведут безответственную политику в отношении Украины. Кроме того, Вашингтон негативно влияет на Киев.