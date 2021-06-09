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новостей
18:41
Армия
В ОДКБ предупредили о разрушении системы контроля над вооружениями из-за разрыва ДОН
18:40
Общество
Переговоры полевых командиров ДНР были обнародованы в суде по делу рейса MH17
18:34
Шоу-бизнес
Петербурженка обратилась в суд из-за мата в песне Шнурова «В Питере — пить»
18:33
Спорт
Вратарь Илья Помазун продлил контракт с ЦСКА
18:32
США
Полиция Теннесси попала под шквал критики после убийства в школьном туалете
18:32
Технологии
Скриншоты из новой Battlefield утекли в Сеть
18:30
Политика
Москва продолжит обсуждать невыдачу виз с Вашингтоном
18:29
Общество
Минздрав Германии назвал дату введения цифрового сертификата вакцинации
18:28
Армия
Кулеба назвал политическим решение ФРГ не поставлять оружие Украине
18:28
Общество
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
18:27
Происшествия
Пьяный житель Приморья напал с ножом на бригаду медиков
18:26
Азия
Глобальные биржи криптовалют ищут способ наладить работу в Индии
18:25
Экономика
Московский рынок элитной аренды восстановился после коронавирусного спада
18:24
Экономика
«История ничему не учит»: мечты поляков о провале «СП-2» подняли на смех
18:24
Армия
В США объяснили, как С-500 сделают бесполезным новейший американский бомбардировщик
18:23
Видео
Путин дал старт запуску первой очереди Амурского ГПЗ. События дня
18:23
Общество
Переселение по программе реновации началось в Бутырском районе Москвы
18:23
Политика
Немецкий дипломат отметил проигрыш США по «Северному потоку — 2»
18:23
Армия
США планируют внимательно следить за учениями РФ и Белоруссии «Запад-2021»
18:22
Политика
Рябков не верит в перезагрузку отношений России и США
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В США одной фразой объяснили, почему НАТО не сможет защитить Украину и Грузию

Армия
В США одной фразой объяснили, почему НАТО не сможет защитить Украину и Грузию
nato.int  /  Пресс-служба НАТО

Вашингтон, 9 июня. Руководство Североатлантического альянса не сможет защитить Украину и Грузию от «российской угрозы», если эти страны войдут в НАТО, уверены американские журналисты.

Вопрос возможного членства Украины и Грузии в НАТО впервые был поднят на Западе еще 13 лет назад, напомнили авторы издания War On the Rocks. По их словам, тогда Альянс буквально раскололся на две части, которые так и не смогли прийти к общему мнению, лишь пообещав государствам в 2008 году, что они войдут в блок, но никакой конкретики озвучено не было.

Перспективы Киева и Тбилиси оказаться в НАТО в скором времени стали стремительно таять, подчеркнули авторы материала. По их словам, события, произошедшие в Грузии в 2008 году, показали, что Соединенные Штаты не готовы бросить вызов России, а в 2014 году после начала вооруженного конфликта на юго-востоке Украины это стало еще яснее.

Украинские и грузинские власти требуют от Запада предоставление Плана действий по членству в НАТО, однако в таком случае Альянсу придется обеспечивать защиту этих стран в рамках коллективной безопасности, что потребует значительных финансовых вливаний, считают журналисты. Они привели в качестве примера Польшу, на учения в которой блок тратит до 6,5 миллиарда долларов в год для «сдерживания российской угрозы». Однако баланс сил в регионе все равно склоняется в сторону России, уточнили аналитики. Эксперты усомнились в способности НАТО обеспечить Украине и Грузии должную защиту.

«Украина имеет слишком большие размеры, а Грузия находится далеко. Это ставит под сомнение способность НАТО развернуть значительные силы и матчасть на театре военных действий, а также подтянуть резервные войска и технику, когда они потребуются», — подчеркнули авторы статьи, одной фразой объяснив, почему Альянс не в состоянии защитить своих партнеров.

Ранее украинский политолог Михаил Погребинский объяснил, зачем Киев распространяет недостоверную информацию о своем членстве в НАТО. По мнению эксперта, властям Украины необходимо постоянно поддерживать видимую атмосферу якобы «всеобщей поддержки» Киева мировым сообществом.

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украина россия сша нато грузия
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