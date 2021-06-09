В США одной фразой объяснили, почему НАТО не сможет защитить Украину и Грузию

Вашингтон, 9 июня. Руководство Североатлантического альянса не сможет защитить Украину и Грузию от «российской угрозы», если эти страны войдут в НАТО, уверены американские журналисты.

Вопрос возможного членства Украины и Грузии в НАТО впервые был поднят на Западе еще 13 лет назад, напомнили авторы издания War On the Rocks. По их словам, тогда Альянс буквально раскололся на две части, которые так и не смогли прийти к общему мнению, лишь пообещав государствам в 2008 году, что они войдут в блок, но никакой конкретики озвучено не было.

Перспективы Киева и Тбилиси оказаться в НАТО в скором времени стали стремительно таять, подчеркнули авторы материала. По их словам, события, произошедшие в Грузии в 2008 году, показали, что Соединенные Штаты не готовы бросить вызов России, а в 2014 году после начала вооруженного конфликта на юго-востоке Украины это стало еще яснее.

Украинские и грузинские власти требуют от Запада предоставление Плана действий по членству в НАТО, однако в таком случае Альянсу придется обеспечивать защиту этих стран в рамках коллективной безопасности, что потребует значительных финансовых вливаний, считают журналисты. Они привели в качестве примера Польшу, на учения в которой блок тратит до 6,5 миллиарда долларов в год для «сдерживания российской угрозы». Однако баланс сил в регионе все равно склоняется в сторону России, уточнили аналитики. Эксперты усомнились в способности НАТО обеспечить Украине и Грузии должную защиту.

«Украина имеет слишком большие размеры, а Грузия находится далеко. Это ставит под сомнение способность НАТО развернуть значительные силы и матчасть на театре военных действий, а также подтянуть резервные войска и технику, когда они потребуются», — подчеркнули авторы статьи, одной фразой объяснив, почему Альянс не в состоянии защитить своих партнеров.

Ранее украинский политолог Михаил Погребинский объяснил, зачем Киев распространяет недостоверную информацию о своем членстве в НАТО. По мнению эксперта, властям Украины необходимо постоянно поддерживать видимую атмосферу якобы «всеобщей поддержки» Киева мировым сообществом.