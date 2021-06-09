Российским спецслужбам удалось создать самое безопасное в мире боевое отравляющее вещество. Так в интервью ФАН пошутил телеведущий Владимир Соловьев, комментируя вброс либеральных СМИ о писателе Дмитрии Быкове, который якобы мог быть отравлен «Новичком» вездесущими «агентами ФСБ».

9 июня пропагандистские «сливные бачки» The Insider и Bellingcat заявили, что Быков, почувствовавший себя плохо на обратном пути в Москву из Новосибирска пару лет назад, в действительности не перебрал на банкете, а был отравлен «Новичком» — но не до конца. Мол, изначально яд был нанесен на трусы писателя в гостиничном номере. Однако Быков, в отличие от Алексея Навального, грязное белье на чистое, дескать, менять не стал, «что и спасло его от неминуемой смерти».

И все же позже, по версии The Insider, горе-убийцы сумели-де подобраться к свободолюбивому поэту и смазали ядом его футболку. В итоге Быков по дороге домой чувствовал головокружение, лежал в салоне самолета на полу между креслами, речь его была бессвязна, а на утро он плохо помнил, что вытворял вечером. При этом у писателя еще и чесалась лопатка.

Все это в совокупности, по мнению «расследователей», указывает на фосфорорганические вещества нервно-паралитического действия.

Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

Телеведущий Владимир Соловьев передал через ФАН поздравление российским химикам.

«Нам удалось сделать самое безопасное в мире смертоносное боевое отравляющее вещество! Если верить сообщениям европейских СМИ, нервно-паралитический яд «Новичок» не может никого убить», — сыронизировал журналист.

Собеседник ФАН предположил, что теперь все алкоголики с расстроенным режимом питания в надежде подработать могут броситься к Bellingcat с криком «Нас всех тоже отравили!» Тем более что случаев, когда граждане обжираются и упиваются, достаточно много.

«Теперь у алкоголиков есть «благородная версия от Bellingcat», которая объяснит симптомы, возникающие у них с перепоя. The Insider и Bellingcat превратились в дурной анекдот», — добавил телеведущий.

Напоследок Соловьев предположил, что Быков действительно может быть отравлен, если... решит сделать прививку от коронавируса вакциной не отечественного, а западного производства. Ведь летальность от некоторых западных противокоронавирусных средств, по словам собеседника ФАН, может быть выше, чем от легендарного мифического «Новичка».

ФБА «Экономика сегодня» /

Напомним, что по уверениям властей Великобритании, российские спецслужбы якобы пытались отравить «Новичком» в английском Солсбери перебежчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в 2019 году. О том, что его травили «Новичком», заявлял и член Pussy Riot Петр Верзилов, который в сентябре 2018 года был доставлен в больницу с признаками наркотического отравления.

Зампред движения «Открытая Россия1 (признано нежелательной организацией в РФ) Владимир Кара-Мурза также утверждал, будто его травили «агенты Путина», причем дважды. Кроме того, летом 2020 года, по версии представителей стран Европы и США, при перелете из Томска в Москву «агенты российских спецслужб» пытались отравить «Новичком» блогера Алексея Навального, ныне отбывающего срок за мошенничество. И в каждом из этих случаев «жертва» оставалась в живых!

Таким образом, Дмитрий Быков стал как минимум шестым выжившим человеком, которого, по уверениям либеральных СМИ, спецслужбы безуспешно пытались устранить с помощью «Новичка». Словом, если «сливные бачки» не лгут, то боевое отравляющее вещество «Новичок» попросту не работоспособно, а военно-химический комплекс России нуждается в серьезных реформах.

1 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ