Владимир Соловьев поднял на смех версию об «отравлении» Дмитрия Быкова «Новичком»

Российским спецслужбам удалось создать самое безопасное в мире боевое отравляющее вещество. Так в интервью ФАН пошутил телеведущий Владимир Соловьев, комментируя вброс либеральных СМИ о писателе Дмитрии Быкове, который якобы мог быть отравлен «Новичком» вездесущими «агентами ФСБ».
9 июня пропагандистские «сливные бачки» The Insider и Bellingcat заявили, что Быков, почувствовавший себя плохо на обратном пути в Москву из Новосибирска пару лет назад, в действительности не перебрал на банкете, а был отравлен «Новичком» — но не до конца. Мол, изначально яд был нанесен на трусы писателя в гостиничном номере. Однако Быков, в отличие от Алексея Навального, грязное белье на чистое, дескать, менять не стал, «что и спасло его от неминуемой смерти».
И все же позже, по версии The Insider, горе-убийцы сумели-де подобраться к свободолюбивому поэту и смазали ядом его футболку. В итоге Быков по дороге домой чувствовал головокружение, лежал в салоне самолета на полу между креслами, речь его была бессвязна, а на утро он плохо помнил, что вытворял вечером. При этом у писателя еще и чесалась лопатка.
Все это в совокупности, по мнению «расследователей», указывает на фосфорорганические вещества нервно-паралитического действия.
Телеведущий Владимир Соловьев передал через ФАН поздравление российским химикам.
«Нам удалось сделать самое безопасное в мире смертоносное боевое отравляющее вещество! Если верить сообщениям европейских СМИ, нервно-паралитический яд «Новичок» не может никого убить», — сыронизировал журналист.
Собеседник ФАН предположил, что теперь все алкоголики с расстроенным режимом питания в надежде подработать могут броситься к Bellingcat с криком «Нас всех тоже отравили!» Тем более что случаев, когда граждане обжираются и упиваются, достаточно много.
«Теперь у алкоголиков есть «благородная версия от Bellingcat», которая объяснит симптомы, возникающие у них с перепоя. The Insider и Bellingcat превратились в дурной анекдот», — добавил телеведущий.
Напоследок Соловьев предположил, что Быков действительно может быть отравлен, если... решит сделать прививку от коронавируса вакциной не отечественного, а западного производства. Ведь летальность от некоторых западных противокоронавирусных средств, по словам собеседника ФАН, может быть выше, чем от легендарного мифического «Новичка».
Напомним, что по уверениям властей Великобритании, российские спецслужбы якобы пытались отравить «Новичком» в английском Солсбери перебежчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в 2019 году. О том, что его травили «Новичком», заявлял и член Pussy Riot Петр Верзилов, который в сентябре 2018 года был доставлен в больницу с признаками наркотического отравления.
Зампред движения «Открытая Россия1 (признано нежелательной организацией в РФ) Владимир Кара-Мурза также утверждал, будто его травили «агенты Путина», причем дважды. Кроме того, летом 2020 года, по версии представителей стран Европы и США, при перелете из Томска в Москву «агенты российских спецслужб» пытались отравить «Новичком» блогера Алексея Навального, ныне отбывающего срок за мошенничество. И в каждом из этих случаев «жертва» оставалась в живых!
Таким образом, Дмитрий Быков стал как минимум шестым выжившим человеком, которого, по уверениям либеральных СМИ, спецслужбы безуспешно пытались устранить с помощью «Новичка». Словом, если «сливные бачки» не лгут, то боевое отравляющее вещество «Новичок» попросту не работоспособно, а военно-химический комплекс России нуждается в серьезных реформах.
1 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ