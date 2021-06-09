Названо условие, при котором бродячие собаки не будут нападать на людей

Бездомные животные не будут нападать на людей, когда будут созданы необходимые условия государством. Об этом на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН заявила член Общественного совета при правительстве Санкт-Петербурга по вопросам отношения к домашним животным Татьяна Шеина.

Эксперт выступила категорически против эвтаназии безнадзорных животных. По ее мнению, перед Санкт-Петербургом и страной в целом стоит более глобальная проблема.

«Я считаю, что государство должно помочь общественным организациям, которые содержат бездомных животных: выделить землю, дать возможность организациям развиваться, сотрудничать с районами, с жителями города. Бездомные животные — это проблема всего государства», — сказала она.

Шеина призналась, что десятки лет назад ситуация в Санкт-Петербурге с бродячими собаками была куда сложнее, чем сейчас.

«Я начала заниматься своей деятельностью еще в 2000-х. Тогда в Санкт-Петербурге было очень много бездомных животных — невозможно было по улицам спокойно пройти. Сейчас мы работаем, постоянно животных кастрируем и стараемся реагировать на любой крик о помощи», — подчеркнула эксперт.

Шеина уверена, что борьбу с бездомными животными необходимо начинать прежде всего с создания необходимых условий.

«Когда будут созданы условия, будут люди, которые начнут заниматься этими животными. Тогда, например, собаки не будут агрессировать на улице и нападать на людей. Я против усыпления, но агрессивных собак на улицах быть не должно», — заключила она.

Ранее сообщалось, что бездомная собака покусала троих детей в школьном дворе в Ульяновске. Один из пострадавших мальчиков поделился, что просто хотел погладить животное. Государственная ветеринарная служба и представители администрации расследуют все подобные случаи нападения собак на людей. В МЧС призывают быть аккуратнее с бездомными животными и лишний раз не подходить к ним близко.