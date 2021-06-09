США планируют внимательно следить за учениями РФ и Белоруссии «Запад-2021»

Вашингтон, 9 июня. Соединенные Штаты будут внимательно наблюдать за ходом российско-белорусских учений «Запад-2021». Об этом сообщила посол США в Белоруссии Джули Фишер.

По ее словам, Вашингтон будет следить за тем, какие российские силы и вооружения будут направлены в Белоруссию, а какие из них могут там остаться.

«НАТО всегда уделяет особенное внимание учениям «Запад» и мы продолжим делать это в нынешнем году», — отметила Фишер.

Ранее стало известно, что в российско-белорусских маневрах будет задействована первая танковая армия Западного военного округа. В данный момент военнослужащие соединения приступили к занятиям в рамках летнего периода обучения.