Британский актер Бен Робертс умер в возрасте 70 лет

Москва, 9 июня. Актер, который получил известность благодаря сериалу «Чисто английское убийство», ушел из жизни.

Главная звезда сериала «Чисто английское убийство» Бен Робертс умер. Ему было 70 лет, на данный момент о причинах смерти не сообщается. Об этом пишет РБК.

Телесериал, в котором снимался Бен Робертс, был посвящен трудовым будням полицейских в Великобритании. Он транслировался с 1987 по 2002 год и являлся наиболее долгим сериалом о полиции в истории.

Бен Робертс родился 1 июля 1950 в городе Бангор на территории Уэльса. Впервые актер сыграл в сериале из четырех серий под названием «Место женщины».