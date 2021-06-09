Украина пригласила Ангелу Меркель на переговоры по «Крымской платформе»

Киев, 9 июня. Канцлер Германии Ангела Меркель примет участие в саммите на площадке «Крымская платформа». Такое предложение ей поступило с Украины.

Переговоры в рамках новой площадки пройдут на Украине в августе. Ранее в Киеве уточнили, что не будут распространять сведения об участниках «Крымской платформы».

Республика Крым стала частью территории РФ в 2014 году. Жители полуострова во время референдума выступили за присоединение к России. Москва не единожды подчеркивала, что не сомневается в своем суверенитете над Крымом.