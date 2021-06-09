Военнослужащие Росгвардии не выявили нарушений правопорядка во время ПМЭФ

Санкт-Петербург, 9 июня. Сотрудники и военнослужащие Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ ежедневно обеспечивали охрану общественного порядка в Санкт-Петербурге во время ПМЭФ.

Согласно информации ведомства, в ходе проведения Петербургского международного экономического форума нарушений правопорядка выявлено не было.

Стоит отметить, что в этом году мероприятия деловой программы ПМЭФ проходили под девизом «Снова вместе — экономика новой реальности» и были посвящены развитию технологий, социальной проблематике, а также вопросам глобальной и российской экономики.

Ранее в Ленинградской области состоялась церемония выпуска специалистов ОМОН, которые прошли обучение в Центре подготовки Северо-Западного округа Росгвардии.