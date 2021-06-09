Момент возгорания и взрыва в рязанской больнице попал на видео

Рязань, 9 июня. Камера наблюдения в коридоре частично засняла возгорание и взрыв в реанимационном отделении рязанской больницы. Запись опубликована в Сети.

Почти сразу после полуночи зафиксирована вспышка в палате, спустя полчаса в коридор выбежала медсестра, на ней горела одежда.

Прошел еще почти час, рядом с палатой появилась медработник. Она по рации сообщила об инциденте, заглянула в палату и вернулась с огнетушителем. Почему она не воспользовалась им, пока неизвестно. После взрыва и вспышки клубы дыма заволокли коридор.

В результате пожара погибли три человека, еще десять пострадали. Им диагностировали ожоги и отравление продуктами горения.