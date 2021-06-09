Приговор аспиранту МГУ Мифтахову оставлен без изменений

Москва, 9 июня. Московский городской суд оставил в силе приговор об осуждении аспиранта МГУ Азата Мифтахова на шесть лет колонии за поджог одного из столичных офисов партии «Единая Россия».

Приговор вступил в законную силу, об этом информирует ТАСС.

«Апелляционные жалобы защиты отклонены. Суд постановил исключить из осуждения применение предмета, используемого в качестве оружия — дымовой пиротехнический факел», — отметила собеседница агентства из числа работников Мосгорсуда.

В остальном приговор Мифтахову оставлен без изменений. В январе нынешнего года аспирант МГУ был приговорен к шести годам заключения в колонии общего режима за нападение на офис «Единой России». Его сообщники Андрей Ейкин и Елена Горбань были осуждены на два и четыре года условного заключения соответственно. Само нападение произошло в январе 2018 года.