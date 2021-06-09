Пользователи сообщили о сбоях в работе социальной сети Instagram

Москва, 9 июня. Сообщения о сбоях в работе социальной сети Instagram поступили от пользователей из ряда западных стран.

Информацией о проблемах с доступом к сервису чаще всего делились жители Соединенных Штатов, Канады, Великобритании и Германии. На это указывают данные сайта Downdetector.

Сбой в работе Instagram произошел в районе 17:05 по московскому времени. Чаще всего пользователи не могут обновить ленту новостей, авторизоваться или опубликовать историю.

Накануне пользователи сообщали о проблемах с доступом к сайтам CNN, Twitter, Guardian, Amazon, Reddit и New York Times. Неполадки фиксировались по всему миру.