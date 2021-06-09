Леонков на пальцах объяснил, почему боеспособность ВСУ стремится к нулю

Москва, 9 июня. Низкий уровень боеспособности украинской армии связан с политикой Киева, который придумывает собственную историю государства, считает военный эксперт Алексей Леонков.

Социологическое исследование, проведенное в ВСУ, выявило факт того, что уровень боевого духа солдат войск Украины неимоверно низок, что крайне негативно сказывается на боеспособности армии. Бойцы буквально деморализованы, о чем гласит документ для внутреннего использования руководством ВСУ, опубликованный в Сети инсайдером.

Моральный уровень Вооруженных сил Украины начал стремительно падать после того, как Киев начал искажать исторические факты, придумывая собственное «альтернативное» видение истории страны, отметил Леонков в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что жители Донбасса не занимаются подобным, помня настоящую историю своего народа, ввиду чего боевой дух ополчения Донецкой и Луганской народных республик по-прежнему высок.

«Подмечено — как только Украина стала придумывать свою историю, дух их воинства пошел на спад. Зато у защитников Донбасса, сохраняющих историческую память и наследие, с русским духом все в порядке», — констатировал эксперт, буквально на пальцах объяснив, почему боеспособность ВСУ стремится к нулю.

Ранее представители Североатлантического альянса оценили боеспособность солдат ВСУ, которые участвовали с западными коллегами в учениях Silver Saber — 2021. По словам иностранных военных, бойцы ВСУ обладают крайне низкой квалификацией, ввиду чего они совершенно не готовы к участию в боевых действиях в составе сил быстрого реагирования НАТО.