Суд выселил звезду «Универа» Виталия Гогунского из квартиры

Москва, 9 июня. Звезду сериала «Универ» Виталия Гогунского выписали из московской квартиры, сообщила адвокатская фирма журналистки и правозащитницы Екатерины Гордон.

По данным компании «Гордон и сыновья», юристы фирмы несколько раз связывались с представителем актера, предлагая урегулировать вопрос в досудебном порядке. Инициатива адвокатов осталась проигнорированной.

«Таганским районным судом города Москвы вынесено решение о выселении российского актера Виталия Гогунского из квартиры <...> в связи с утратой права пользования жилым помещением», — говорится на странице фирмы «Гордон и сыновья» в Instagram.

В квартире, из которой суд выселил звезду «Универа», актер проживал со своей бывшей женой, моделью Ириной Маирко, передает сайт 360tv.ru. Как писали СМИ, жилплощадь досталась Гогунскому от отца.

У актера и его бывшей жены есть дочь Милана, родившаяся в 2010 году. Гогунский женился на Маирко лишь через семь лет после появления их общего ребенка на свет, но брак продлился всего два года.

Расставание пары сопровождалось многочисленными конфликтами и скандалами. Например, актер говорил, что бывшая жена не дает ему общаться с дочерью, а Маирко заявляла в ответ, что ее экс-супруг сам не проявляет внимания к ребенку. Гогунский признавался, что два года не выплачивал алименты.