Глобальные биржи криптовалют ищут способ наладить работу в Индии

Торговый оборот между Китаем и Индией вырос на 70%; Нью-Дели пытается наладить диалог с представителями запрещенной в России группировки «Талибан»1; Всемирный банк снизил прогноз экономического роста Индии в 2022 финансовом году; Kraken, Bitfinex и KuCoin изучают возможности выхода на индийский рынок; Высокий суд Мадраса потребовал у федеральных и региональных властей принятия мер по обеспечению правовой защиты ЛГБТ-сообщества — об этих и других событиях прошедшей недели расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Китай Индии: Давайте сотрудничать, а не противостоять друг другу

На онлайн-встрече с индийскими молодежными лидерами посол Китая в этой стране Сунь Вэйдун сказал, что пограничный вопрос должен занимать надлежащее место в двусторонних отношениях.

«Для стран нормально иметь разногласия. Пограничные споры являются наследием истории и должны занимать надлежащее место в двусторонних отношениях», — сказал он, добавив, что Пекин верит в разрешение пограничных споров путем диалога и консультаций.

Индии и Китаю необходимо сотрудничать, не противостоять друг другу, а также разрешать разногласия на границе путем консультаций и диалога, подчеркнул посол Китая в Индии.

«В то же время наша решимость защищать национальный суверенитет, безопасность и интересы развития непоколебима. Китаю и Индии нужно уважать друг друга, относиться друг к другу одинаково, участвовать в диалоге и консультациях и должным образом урегулировать свои разногласия, чтобы найти решение, приемлемое для обеих сторон», — добавил Сунь.

India and China should cooperate, not confront each other, and resolve differences on the border through consultation and dialogue, the Chinese ambassador to India has said.



(reports @spatranobis)

https://t.co/1YBv8mYmWZ — Hindustan Times (@htTweets) June 9, 2021

Ситуация на индийско-китайской границе остается напряженной вот уже больше года, с тех пор как между пограничными войсками обеих стран произошел ряд стычек в мае и июне 2020-го. Тогда погибло более 20 индийских военнослужащих. Индия и Китай отвели войска с нескольких точек противостояния в феврале этого года, но в целом ситуация все еще не вернулась на докризисный уровень.

В последние месяцы Нью-Дели неоднократно заявлял, что полное размежевание во всех точках трения на Линии фактического контроля (так называется индийско-китайская граница), а также мир и спокойствие в приграничных районах приведут к нормализации связей в других сферах, таких как торговля и инвестиции. В этом индийская позиция отличается от точки зрения Пекина, который утверждает, что пограничный вопрос должен рассматриваться отдельно от остальных аспектов взаимодействия.

Торговля между Индией и Китаем

Торговый оборот с Индией вырос более чем на 70% в 2021 году, о чем свидетельствуют таможенные данные Китая.

Благодаря тому, что Индия импортировала медицинские товары из Китая для борьбы со второй волной пандемии, товарооборот между двумя соседними странами за первые пять месяцев этого года превысил 48 млрд долларов.

Назвав это «впечатляющим ростом», китайские государственные СМИ интерпретировали увеличение двусторонней торговли как признак устойчивости экономических связей между двумя государствами, несмотря на конфликт на границе и политические разногласия.

«Китайский экспорт в Индию вырос на 64,1% в годовом исчислении с января по май, в то время как импорт — на 90,2%», — сообщает китайское издание Global Times.

«Эти экстраординарные темпы роста показывают, что китайско-индийская торговля в значительной степени отмахнулась от влияния политической напряженности, вызванной трениями на границе в прошлом году, и быстро восстановилась», — говорится в сообщении СМИ.

По данным посольства Индии в Пекине, хотя общая двусторонняя торговля между двумя странами росла в геометрической прогрессии, несмотря на падение в прошлом году из-за пандемии COVID- 19, Индия по-прежнему испытывает большой дефицит торгового баланса.

«Рост дефицита торгового баланса с Китаем можно объяснить двумя факторами: узкой корзиной товаров, в основном сырьевых, которые мы экспортируем в Китай, и препятствиями для доступа на рынки для большинства наших сельскохозяйственных продуктов и секторов, в которых мы конкурентоспособны, таких как фармацевтика, IT и т. д. Наш основной экспорт состоял из хлопка, меди и алмазов или природных драгоценных камней», — написало посольство Индии на своем веб-сайте в разделе «Торгово-экономические отношения между Индией и Китаем».

Торговая статистика недвусмысленно говорит о том, что Пекин более реалистично смотрит на пограничный конфликт и его влияние на отношения между государствами. Вопреки громким политическим лозунгам о бойкотировании Китая в прошлом году, Индия не смогла обойтись без товаров из этой страны.

Прогноз экономического роста Индии

Всемирный банк снизил прогноз экономического роста Индии на 2022 финансовый год до 8,3% с 10,1%, которые он предсказывал в апреле, поскольку экономический подъем в начале этого года рухнул из-за второй волны пандемии в стране.

«В Индии вторая волна COVID-19 спровоцировала более резкий, чем ожидалось, отскок активности, наблюдавшейся во второй половине 2020/2021 финансового года, особенно в сфере услуг», — говорится в последнем докладе Всемирного банка о глобальных экономических перспективах.

В отрасли здравоохранения первоначальные сбои в цепочке поставок, вызванные пандемией COVID-19, сменились всплеском интереса инвесторов к разработке API и контрактному производству.

Хотя многие штаты начали смягчать ограничения, введенные из-за всплеска заболеваемости COVID-19, массовая потеря рабочих мест и подавленные потребительские настроения вынудили большинство аналитиков пересмотреть свои прогнозы роста на 2022 финансовый год до более медленных, чем 10%.

Экономика Индии в 2022 году выиграет от мер политической поддержки, таких как более высокие расходы на инфраструктуру, развитие сельских районов и здравоохранение, а также более сильное, чем ожидалось, восстановление в сфере услуг и обрабатывающей промышленности, заявил Всемирный банк.

Криптобиржи Kraken, Bitfinex и KuCoin присматриваются к Индии

Глобальные биржи цифровых валют изучают способы работы в Индии, следуя по стопам лидера рынка Binance, пока правительство в Нью-Дели колеблется по поводу введения закона, который может запретить криптовалюты.

Противники потенциального запрета говорят, что он «задушит» экономическую мощь технически подкованной молодой страны с населением 1,35 млрд человек. Официальных данных нет, но отраслевые аналитики полагают, что в Индии насчитывается 15 млн криптоинвесторов, владеющих более чем 100 млрд рупий (1,37 млрд долларов).

Global digital currency exchanges are exploring ways to set up in #India, following in the footsteps of market leader Binance, industry sources told Reuters, while the government in New Delhi dithers over introducing a law that could ban #cryptocurrencies.https://t.co/MKmDShJcsh — The Hindu Business (@thehindubiz) June 9, 2021

В СМИ циркулируют слухи о том, что американская Kraken, гонконгская Bitfinex и конкурирующая KuCoin активно изучают рынок Индии, который, по мнению аналитиков, станет гораздо больше, если ему будет предоставлена свобода действий. Эти компании уже начали переговоры, чтобы лучше понять индийский рынок и точки входа.

Еще две биржи находятся на начальной стадии принятия решения о том, стоит ли входить в Индию, и взвешивают свои варианты, которые фактически сводятся к выбору между созданием дочерней компании или покупкой индийской фирмы, как это сделала крупнейшая в мире биржа Binance два года назад.

По данным платформы CoinMarketCap, все три биржи входят в десятку лучших в мире по критериям трафика, ликвидности и достоверности сообщаемых объемов торгов.

«Индийский рынок огромен, и он только начинает расти. Если бы сейчас было больше определенности в политике, индийские потребители уже были бы избалованы выбором. Все хотят быть здесь», — сказал основатель Digital Bank Cashaa Кумар Гаурав.

Сторонники криптовалют считают, что для индийцев за рубежом самым экономичным способом перевода средств домой станут электронные деньги.

Правительство же опасается, что богатые люди и криминальный бизнес будут использовать криптовалюты для сокрытия своих доходов, а спекулятивные потоки средств по цифровым каналам, не контролируемые валютным фондом Индии, могут дестабилизировать финансовую систему страны.

В 2019 году Binance приобрела индийский криптовалютный стартап WazirX, который позволил пользователям покупать и продавать криптовалюту за рупии на шлюзе Binance Fiat.

Тем временем крупные индийские банки начали разрывать связи с криптовалютными биржами и трейдерами на фоне опасений Резервного банка Индии по поводу рисков финансовой стабильности, связанных с волатильным активом.

Резервный банк Индии рассматривал возможность запуска собственной цифровой валюты, но губернатор Шактиканта Дас в феврале описал эти планы как «незавершенную работу».

Несмотря на всю неопределенность в отношении того, что в конечном итоге будет делать Индия, некоторые биржи цифровых валют явно считают, что было бы лучше войти, а не пропустить.

«Очевидно, что вознаграждение перевешивает предполагаемые риски, которые заманивают глобальные фирмы на индийский рынок», — прокомментировал ситуацию Даршан Батия, главный исполнительный директор международной криптобиржи с присутствием в Индии Vauld.

Индия налаживает каналы связи с афганскими группировками

Согласно сообщениям индийских СМИ, эта страна впервые стала устанавливать связь с афганскими группировками и лидерами движения «Талибан» (запрещено в РФ) на фоне быстрого вывода американских войск из Афганистана.

Этот шаг знаменует собой значительный сдвиг от позиции правительства в Нью-Дели, которое ранее никаким образом не взаимодействовало с «Талибаном». Причиной к изменению политики служит тот факт, что группировка будет играть заметную роль в любом будущем Афганистана после ухода иностранного военного контингента.

Finally, India Warms Up To Taliban, Opens A Window - https://t.co/VGzQVJ977R — Kashmir Life (@KashmirLife) June 9, 2021

Индия является крупнейшим региональным вкладчиком в усилия Афганистана по восстановлению и развитию, ее инвестиции в эту страну составляют 3 млрд долларов. Сейчас Нью-Дели отстает от других заинтересованных игроков, таких как Россия, Китай и Иран, в проработке контактов с талибами, в основном из-за давних связей движения с пакистанским военным истеблишментом. Однако в последние годы укрепилось мнение о том, что «Талибан» больше не является монолитной организацией, и некоторые группировки, возможно, неполностью находятся под влиянием пакистанских генералов.

Работа с лидерами «Талибана» идет параллельно со взаимодействием Нью-Дели с различными сегментами афганского руководства, в том числе с правительством президента Ашрафа Гани и ключевых лидеров, например, бывшего президента Хамида Карзая и главы Высшего совета по национальному примирению Абдуллы Абдуллы.

Как сказано в последнем докладе комитета по мониторингу Совета Безопасности ООН, «Талибан» не разорвал свои связи с «Аль-Каидой»1 (запрещена в РФ) и другими иностранными группировками, и это по-прежнему вызывает беспокойство в Нью-Дели. Однако в индийской столице сложилось впечатление, что сейчас дела обстоят лучше, чем в прошлом году, когда выяснилось, что Индия очень мало участвует в афганском мирном процессе, управляемом американской администрацией Дональда Трампа.

Taliban Still Closely Tied to Al Qaeda: UN Report



A report by the UN Monitoring Team released on Wednesday said that “the Taliban and Al-Qaeda remain closely aligned and show no indication of breaking ties.#Afghanistan pic.twitter.com/S3APNDGI6u — Syed Zabiullah Langari (@syed2000) June 3, 2021

Научный сотрудник по исследованиям международной безопасности в Gateway House Самир Патил указывает, что по-прежнему существует большая неопределенность в отношении того, как будет развиваться ситуация в Афганистане после вывода американских войск:

«Но что несомненно, так это гражданская война и захват талибами Кабула в течение нескольких месяцев, если не недель, в случае отсутствия политического урегулирования. Поэтому, похоже, Индия стремится защитить свои интересы, начав диалог с талибами. Более того, отбросив свое традиционное нежелание разговаривать с талибами, Индия сохраняет значимость в афганском мирном процессе. Это единственный способ, с помощью которого Индия может уменьшить неблагоприятные последствия ухудшения ситуации в области безопасности в Афганистане», — сказал Патил.

Индийский суд призвал к проведению радикальных реформ по правовой защите сообщества ЛГБТ

После рассмотрения дела лесбийской пары, которая пожаловалась, что полиция подвергла их домогательствам, судья Высокого суда Мадраса Ананд Венкатеш не только объявил вердикт в пользу девушек, но и придал вопросу более широкий охват.

Судья Венкатеш вынес постановление в адрес региональных и федеральных чиновников с требованием разработать планы радикальных реформ, направленных на соблюдение прав ЛГБТ. Судья призвал к ликвидации того, что он назвал незаконной дискриминацией в отношении членов сообщества ЛГБТ. Венкатеш приказал департаментам штата и федерального правительства доложить о шагах, которые они намерены предпринять для выполнения этого постановления.

“Growing up, the societal impact has a lot of bearing in our understanding of relationships right down to our subconscious, and we involuntarily vouch only those relationships which the society deemed ‘fit and proper’,” the judge said.#PRIDE #LGBTQIAhttps://t.co/hxDnMdESKl — The Leaflet (@TheLeaflet_in) June 7, 2021

Среди его рекомендаций есть следующие пункты. Сотрудники полиции и правительственных учреждений должны пройти обучение по повышению осведомленности, чтобы обеспечить уважение к представителям ЛГБТ-сообщества. Врачи, которые предлагают «вылечить гомосексуализм», могут лишиться лицензий. В школах и колледжах следует сделать доступными гендерно нейтральные туалеты. Их можно размещать отдельно, если это необходимо, чтобы защитить студентов от сексуального насилия.

«Невежество не является оправданием для нормализации любой формы дискриминации», — написал Венкатеш в своем вердикте.

Активисты поприветствовали это распоряжение как важный шаг на пути к равенству для маргинализированных групп Индии. Однако полностью изменить ситуацию такое нестандартное решение во всяком случае не сможет, но послужит созданию прецедента.

1 Организация запрещена на территории РФ.