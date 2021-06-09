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новостей
18:34
Шоу-бизнес
Петербурженка обратилась в суд из-за мата в песне Шнурова «В Питере — пить»
18:33
Спорт
Вратарь Илья Помазун продлил контракт с ЦСКА
18:32
США
Полиция Теннесси попала под шквал критики после убийства в школьном туалете
18:32
Технологии
Скриншоты из новой Battlefield утекли в Сеть
18:30
Политика
Москва продолжит обсуждать невыдачу виз с Вашингтоном
18:29
Общество
Минздрав Германии назвал дату введения цифрового сертификата вакцинации
18:28
Армия
Кулеба назвал политическим решение ФРГ не поставлять оружие Украине
18:28
Общество
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
18:27
Происшествия
Пьяный житель Приморья напал с ножом на бригаду медиков
18:26
Азия
Глобальные биржи криптовалют ищут способ наладить работу в Индии
18:26
Армия
В ОДКБ предупредили о разрушении системы контроля над вооружениями из-за разрыва ДОН
18:25
Экономика
Московский рынок элитной аренды восстановился после коронавирусного спада
18:24
Экономика
«История ничему не учит»: мечты поляков о провале «СП-2» подняли на смех
18:24
Армия
В США объяснили, как С-500 сделают бесполезным новейший американский бомбардировщик
18:23
Видео
Путин дал старт запуску первой очереди Амурского ГПЗ. События дня
18:23
Общество
Переселение по программе реновации началось в Бутырском районе Москвы
18:23
Политика
Немецкий дипломат отметил проигрыш США по «Северному потоку — 2»
18:23
Армия
США планируют внимательно следить за учениями РФ и Белоруссии «Запад-2021»
18:22
Политика
Рябков не верит в перезагрузку отношений России и США
18:20
Происшествия
Иск Троицкой против Собчак зарегистрирован в Останкинском суде Москвы
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Медведев исключил повторение судьбы КПСС для «Единой России»

Политика
Медведев исключил повторение судьбы КПСС для «Единой России»
er.ru  /  Пресс-служба партии «Единая Россия».

Москва, 9 июня. «Единая Россия» (ЕР) никогда не повторит судьбу Коммунистической партии Советского Союза, заявил председатель фракции Дмитрий Медведев.

Отличием является то, что представители ЕР отвечают перед людьми, подчеркнул политик. Он добавил, что его партия должна стать открытой для всех граждан, которые нуждаются в поддержке.

Ранее Дмитрий Медведев высоко оценил шансы «Единой России» на выборах в Госдуму. Вскоре представителям партии предстоит утвердить список кандидатов и определиться с предвыборной кампанией.

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Все новости / Политика / Медведев исключил повторение судьбы КПСС для «Единой России»
единая россия медведев кпсс
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