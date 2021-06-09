Медведев исключил повторение судьбы КПСС для «Единой России»

Москва, 9 июня. «Единая Россия» (ЕР) никогда не повторит судьбу Коммунистической партии Советского Союза, заявил председатель фракции Дмитрий Медведев.

Отличием является то, что представители ЕР отвечают перед людьми, подчеркнул политик. Он добавил, что его партия должна стать открытой для всех граждан, которые нуждаются в поддержке.

Ранее Дмитрий Медведев высоко оценил шансы «Единой России» на выборах в Госдуму. Вскоре представителям партии предстоит утвердить список кандидатов и определиться с предвыборной кампанией.