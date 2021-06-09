Джо Байден отменил указ Трампа о запрете TikTok

Вашингтон, 9 июня. Президент США Джо Байден отменил указ бывшего американского лидера Дональда Трампа о запрете приложений TikTok и WeChat.

Глава Белого дома подписал указ о защите данных в Соединенных Штатах, который отменяет приказ Трампа о запрете ТikТok и WeChat.

Ранее сообщалось, что Джо Байден рассказал о главной опасности для Америки. По его словам, террористические организации больше не являются угрозой для государства, поэтому роль главного врага перешла к движению превосходства белой расы.