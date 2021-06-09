Французы признали слабость Макрона в сравнении с Путиным после инцидента с пощечиной

Читатели Le Figaro негодуют из-за произошедшего вчера инцидента с «попыткой пощечины» Эммануэлю Макрону. Многие видят в случившемся признак слабости французского президента, а некоторые даже сравнивают его с Владимиром Путиным — и явно не в пользу Макрона.

Российские политологи Юрий Светов и Дмитрий Журавлев также попытались объяснить, что же на самом деле представляет собой скандальный инцидент в департаменте Дром.

«Инцидент ослабит положение Макрона»

Французские комментаторы, возмущенные скандальной ситуацией, провели параллель между Макроном и Путиным и попытались представить, мог ли подобный инцидент произойти в России.

«Я хотел бы знать, что произошло бы с русским, если бы он дал пощечину Путину, — пишет gerard blanc 1. — Можем ли мы прописать такое же лечение нашему французскому раздавателю пощечин? Я голосую «за».

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François Catton также сопоставил фигуры двух президентов.

«Путин уважаем в своей стране, что совсем нельзя сказать в нашем случае», — отметил автор.

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Другой читатель обращает внимание на то, что «попытка пощечины» явно ослабит положение Макрона на международной арене.

«Это событие, несомненно, ослабит Макрона среди других президентов, — приходит к такому выводу анонимный комментатор. — Получивший пощечину президент будет рассматриваться как слабость: слабый президент = слабая страна. Можете ли вы представить себе Владимира Путина, королеву Англии, Си Цзиньпина или Ким Чен Ына, принимающих удар? Это немыслимо. Увы, Макрон — политик, а не глава государства».

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Сообщение пользователя с ником Oliver Twist о том, что в России нанесший пощечину был бы уже мертв, вызвало целую дискуссию.

«Их президент не оскорбляет ни свою страну, ни свой народ, и может за себя постоять», — отвечает chris13. «Это точно, — соглашается P'tit Lu. — Но мы во Франции. Государство, ушедшее в отставку, которое полагает, что речь идет не о фактическом отсутствии безопасности, а лишь о таком ощущении, только что получило удар». «В России президент не позволяет себе говорить о том, что наследия России не существует, и он не работает на то, чтобы правонарушители отправлялись за рубеж», — отмечает axenn. «Никакого риска, Владимир Путин популярен и любим своим народом», — написал Domitius. «Но страна в безопасности, и люди любят ее руководителя, поэтому у них нет желания давать пощечину», — добавляет utilisateurdelabas.

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«Тема пощечины будет обыгрываться на выборах»

Российские политологи объяснили ФАН, как можно расценивать инцидент в департаменте Дром, и предположили, как произошедшая ситуация отразится на политической фигуре Эммануэля Макрона.

Политолог и журналист Юрий Светов подчеркнул, что если граждане уважают свою страну, то они с уважением относятся и к тем символам, которые это государство символизируют — герб, гимн, флаг. Президент входит в этот же список.

«Для внешнего мира он олицетворяет Францию, — обратил внимание политолог. — И когда человек позволяет себе оскорбить того, кто олицетворяет Францию, то он в какой-то мере наносит удар по своей стране. Франция — это страна, в которой позволяют своего президента бить по лицу. Это, конечно, провал охраны. Люди не выполнили свою задачу — французское государство платит им деньги за то, чтобы они охраняли президента, а они допустили этот инцидент. Точно так же могли его взять и убить».

Светов полагает, что произошедшее представляет существенный ущерб для репутации Эммануэля Макрона.

«На выборах, которые приближаются, эта тема будет обыгрываться многократно, — заметил собеседник ФАН. — Но вопрос, конечно, большой — как публика на это среагирует. Кто-то может злорадствовать, а кто-то может и посочувствовать этому явлению».

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«Де Голля нельзя было ударить по лицу»

Политолог, руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев также считает, что скандальный инцидент произошел в значительной степени из-за провала охраны.

«Это, конечно, провал охраны, но это и проявление слабости, — поделился своими рассуждениями эксперт. — Даже если ты ненавидишь человека, ты необязательно дашь ему по лицу. Почему Макрон сказал, что пощечины не было? Потому что для власти очень опасно признавать факт пощечины, это снижает сакрализацию власти. Можно жить, когда тебя ненавидят, но нельзя жить, когда тебя презирают. Макрону надо это скрыть».

Дмитрий Журавлев добавил, что политическая система на Западе в принципе трещит по швам из-за низкого к ней доверия.

«Например, в Китае или в России эту ситуацию невозможно представить, а английскому премьеру по морде вполне могут заехать», — иронично заметил политолог.

Тем не менее, руководитель Института региональных проблем обратил внимание на то, что недоверие к власти и отсутствие уважения к ней — проблема не самого Макрона.

«Эта проблема возникла еще до него, но Макрон за время своего президентства кризис не преодолел – уважение к власти не увеличилось, — подчеркнул собеседник ФАН. — Франция — это же страна «демократической абсолютной монархии», начиная с де Голля, который был «императором» на срок. Его нельзя было ударить по лицу в принципе, хотя его можно было ненавидеть».

ТАСС / Генде-Роте Валерий

В заключение Дмитрий Журавлев пояснил, что часть населения сейчас яро защищает Эммануэля Макрона не только потому, что у него есть сторонники, а в первую очередь из-за того, что для французов государство — это центральный стержень общества.

«Если французскому президенту можно по морде съездить, то французского государства нет», — заключил политолог.

Напомним, что днем ранее президент Франции Эммануэль Макрон получил удар по лицу от незнакомца. Инцидент произошел во время визита французского лидера в департамент Дром. Когда Макрон подошел к людям, чтобы пообщаться, мужчина в зеленой футболке и в маске на лице ударил президента правой рукой.