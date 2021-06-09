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Андрей Тимонов опроверг доводы «зеленых» о вреде атомной промышленности

Общество
Андрей Тимонов опроверг доводы «зеленых» о вреде атомной промышленности
pixabay.com  /  ramboldheiner

Многие борцы за экологию выступают против атомной энергопромышленности. Но так ли страшен черт, как его малюют? В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» директор департамента коммуникаций АО «Концерн Росэнергоатом» Андрей Тимонов ответил «зеленым» на их противостояние атомной промышленности.

«У нас добрые отношения с большим количеством экологических организаций, которые ведут в том числе и общественный контроль за деятельностью объектов атомной энергетической промышленности. Но есть ряд антиядерных общественных организаций, у которых особая позиция относительно атомной энергетики», — говорит гость пресс-центра.

Андрей Тимонов ответил «зеленым» на их противостояние атомной промышленности
udomelskij-okrug.ru  / Удомельский городской округ

По словам Тимонова, главный аргумент противников АЭС — накопление радиоактивных отходов, которые, по их мнению, представляют существенную опасность для окружающей среды и человека. Еще вызывает опасение и так называемый углеродный след — выброс оксида углерода в атмосферу.

«У нас выстроена сильная прозрачная современная система обращения с радиоактивными отходами. Сейчас повсеместно идет борьба с выбросом CO₂ в атмосферу, который существенно влияет на климат. Есть изменения климата, есть антропогенный фактор. «Углеродный след» появляется в том числе и при производстве электроэнергии, но у АЭС он микроскопический, пренебрежительно мал», — объясняет директор департамента коммуникаций АО «Концерн Росэнергоатом».

Не стоит также забывать и о значительной пользе работы АЭС, ведь на сегодняшний день, по словам Тимонова, это экономически целесообразный способ производства электроэнергии. Конкурировать с атомной промышленностью удается далеко не каждой отрасли.

«Стоимость или себестоимость производства 1 кВт⋅ч на АЭС существенно ниже, чем аналогичная стоимость и себестоимость 1 кВт⋅ч на других видах электростанций. С нами могут конкурировать только гидроэлектростанции, особенно в период большой воды. Все другие способы генерации электроэнергии, включая возобновляемые источники энергии, дороже», — заключил Андрей Тимонов.

Ранее ГК «Росатом» приступила к строительству нового энергоблока в Томской области. Директор департамента коммуникаций АО «Концерн Росэнергоатом» Андрей Тимонов рассказал о новом атомном реакторе «БРЕСТ-ОД-300» в городе Северске.

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Все новости / Общество / Андрей Тимонов опроверг доводы «зеленых» о вреде атомной промышленности
аэс атомная энергетика атомная промышленность тимонов пресс-центр патриот
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