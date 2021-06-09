Россия закрыла небо и правильно сделала. Колонка Сергея Малинковича

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Ранее его единогласно, что бывает нечасто, приняли Госдума и Совет Федерации.

На самом деле многие россияне не понимают, о чем идет речь. После событий в небе над Минском люди считают открытыми все небеса для любых сюрпризов. А в свете крайне напряженных отношений между Россией и Западом и того факта, что уже почти полтора года большинство россиян за рубеж не летают, многие подумали, что термин «открытое небо» имеет отношение к гражданской авиации. На самом же деле речь о делах сугубо секретных. Точнее, о раскрытии секретов друг друга. В лихие и «романтические» 90-е, когда российская правящая элита кратковременно решила во всем слушаться советов Запада, мы зачем-то подписали этот чудной Договор на площадке ОБСЕ. Суть его, как многие читатели ФАН, наверное, знают, в том, что каждая из стран-подписантов летает над другой и все у нее разведывает. В реальности же и желание летать, и наличие современных самолетов-разведчиков имелось далеко не у всех подписантов. Вообще, это довольно смешная история. Речь идет о взаимном контроле над вооружениями. Пока РФ находилась в полуразваленном состоянии под властью Ельцина, американцам Договор очень нравился, и они летали куда хотели. Когда к власти в России пришел другой президент, а обороноспособность страны стала укрепляться, Договор американцам стал нравиться все меньше и меньше.

Проще говоря, в какой-то момент наш самолет-разведчик стал летать лучше их воздушного шпиона и видеть больше, и американские законодатели сразу же начали процесс денонсации Договора. О самолетах скажем ниже, но обижаться на Договор стоило с самого начала именно России. ДОН предоставляет право странам — участницам (а было в нем до хлопанья дверьми со всех сторон 36 государств) проводить разведывательные полеты над территориями друг друга. Материалы наблюдений должны быть доступны по запросу и прочим странам — участникам Договора. Квоты на количество полетов распределяются ежегодно. Принцип их распределения изначально был нам невыгоден, так как почти все участники ДОН состоят в НАТО и никакой самостоятельной оборонной политики не имеют, а следуют в фарватере США. Им — большим и малым империалистам — хотелось летать только над Россией и нашими немногочисленными союзниками, а территории друг друга их не волновали. А вот России нужно во все глаза приглядывать и за США, и за подчиняющейся ей Европой, и даже за Канадой. Так что семеро на одного.

Вот наши умельцы и создали самолет-разведчик Ту-214ОН, который, похоже, действительно получился очень хорошим. Визуально от обычных Ту-214 отличить его можно по небольшому контейнеру с разведывательной аппаратурой на нижней части фюзеляжа за крылом. Эксперты отмечают, что качество изображения, получаемого этим самолетом, было столь высоким, что его приходилось искусственно размывать! Что же касается американских визави, то у них на удивление дело шло совсем плохо. Один из двух самолетов, используемых США для разведывательных полетов в рамках ДОН, — OC-135B номер 61-2672 — в мае… совершил свой последний полет. Разведывательное оборудование самолета, вероятно, будет демонтировано. При этом всего год назад ВВС США потратили на него более 41,5 миллиона долларов. В то время кассетные видеокамеры были заменены полностью цифровыми. Ветеран шпионства налетал 36 064 часа, совершив 6135 взлетов и посадок. Этот борт использовался в армии почти 60 лет. Засылали к нам в небо и еще один похожий самолет. В последние годы оба крылатых разведчика создавали американцам множество проблем с обслуживанием — им не хватало запчастей, персонала, а поломки случались даже во время полетов над Россией. Второй из OC-135B — 61-2670 — списан 4 июня 2021 года.

Столкнувшись с износом своих самолетов-разведчиков, американцы и вовсе махнули на проект рукой. Понимая, что технологически проиграли, Соединенные Штаты намного раньше стали запрещать нашим глазастым самолетам полеты над своей территорией, над территорией стран НАТО, а мы, соответственно, запрещали им летать над отдельными регионами России и базами в странах — союзниках. Таким образом, ДОН по инициативе американцев потерял всякий смысл. Но почему американцы махнули рукой на соревнование между летающими Бондом и Штирлицем? Вряд ли у них нет денег и возможностей для создания нового самолета-шпиона, который был бы не хуже, чем Ту-214ОН.

wikipedia.org / Dmitry Zherdin / CC BY-SA 3.0

Просто совместными усилиями со своими сателлитами они уже 20 раз облетели Россию и выяснили ровно то, что всем в мире давно понятно — наша армия интенсивно осваивает самое современное вооружение, она хорошо укомплектована, подготовлена и всегда готова к бою. Что же касается выхода из ДОН России, то ясно, что не реагировать на демарш Соединенных Штатов наша страна не могла.

Какие-то шансы на то, что американцы вернутся в Договор, оставались после ухода Трампа, но потом стало ясно, что Байден в военных делах ничего не решает. Пока шансы на возврат американцев в Договор оставались, Россия выжидала. Но всякому терпению приходит конец. На жизни обычных людей денонсация Договора об открытом небе, конечно, никак не отразится. А вот военным и разведчикам придется попотеть. Более 30 государств из тех, что входят в Договор, проводят против России подчеркнуто агрессивную политику. И нам не помешало бы знать больше об их военных приготовлениях.

Это означает, что агентурной разведке и военно-космическим силам придется взять на себя задачи, которые ранее выполнял наш непревзойденный ТУ-214ОН в рамках своих законных полетов. Но после ухода из Договора США наш самолет мог разглядеть лишь второстепенные вещи. Понятно, что все самое современное оружие и технологии американцы никаким европейским странам никогда не поставят, а будут держать при себе. Уверен, весь комплекс российских специальных служб давно готовился к денонсации Договора и своевременно организовал замещение одних внимательных глаз на десятки других. Надеюсь, сэкономленные после денонсации нами Договора средства пойдут на социальные нужды, на помощь людям. А кроме иных форм разведки, России стоит всерьез заняться поддержкой антивоенного и миролюбивого движения в Европе и в США, как в старые добрые времена. Сейчас нет, к сожалению, Варшавского договора, так что весь праведный гнев активистов объективно должен быть направлен на НАТО.

Конечно, не все так просто, и пропаганда на Западе работает неплохо. Многие пацифисты считают, что «Россия тоже лязгает оружием». Но никто не мешает нам вести среди этих людей, которым надоели разрастающиеся военные базы НАТО, разъяснительную работу. Если же США захотят вернуться в ДОН (такой вариант не исключен), России необходимо поставить вопрос о равноправии стран — участниц Договора.

Мы не должны терпеть полет солидарных натовских шмелей над своей территорией, в то время как наш самолет должен был месяцами добиваться разрешений на наблюдения за любым из недружественных государств Альянса. Необходимо придумать что-то более справедливое и адекватное.